Kochorashvili deja huella y reclama atención en el Sevilla: "Georgi rompía el GPS y me enamoré muy rápido de él"

Asistente en el gol del triunfo ante el Valencia, Kochorashvili dio el salto al fútbol profesional de la mano de Narcís Pèlach, que lo descubrió en el juvenil del Peralada junto a Pedro Porro y desgrana en ESTADIO Deportivo sus inicios, virtudes más desconocidas y lo que puede aportar en Nervión

Youssouf Fofana ha acaparado los elogios en su estreno como titular en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pero otro de los fichajes realizados este verano para el centro del campo, Georgi Kochorashvili, reclamó protagonismo en su tercer partido como nervionense con su asistencia en el gol que brindó tres puntos vitales al Sevilla.

El internacional georgiano ha dejado buenas sensaciones hasta el momento, como vitola de futbolista importante en la medular blanquirroja, y está respondiendo a la reacción de su primer entrenador profesional en España cuando se enteró de que había firmado por el Sevilla.

"Lo vi un acierto del Sevilla cuanto me enteré de su fichaje"

"Cuando me lo dijeron que iba a firmar por el Sevilla, lo vi como un acierto, porque creo que su carácter y el tipo de club al que ha llegado pueden encajar. Mi sensación es que el Sevilla necesita jugadores con personalidad y carácter. Hay camisetas que pesan más que otras y George -lo llama por su nombre de pila- tiene la capacidad mental de soportar esto y de hacer que funcione", señala con rotundidad en ESTADIO Deportivo Narcís Pélach, el entrenador que apostó por el georgiano cuando era juvenil para que diera el salto de categoría.

No en vano, el técnico de 38 años, ahora al frente del Red Bull Omiya de Japón, dirigía al Peralada, por entonces filial del Girona, y vio algo especial en un muy joven Kochorashvili para integrarlo en su plantilla y sentar las bases de su lanzamiento en el fútbol español.

Pèlach lo descubrió en el juvenil del Peralada junto a Pedro Porro

"A Giorgi lo conocíamos del juvenil A, en el que también estaba Pedro Porro, y era de los que más destacaba. Era un jugador con mucha tenacidad. Con un carácter competitivo muy marcado y mucha determinación, por lo que no me sorprende nada que haya firmado por el Sevilla", asegura el preparador gerundense, que insiste en que su mentalidad lo diferencia de muchos otros futbolistas talentoso que no han llegado.

"Él era muy joven y siempre hay dudas del techo que va a tener un futbolista, pero Giorgi tenía una mentalidad distinta y yo disfruté muchísimo trabajando con él. Jugó siempre conmigo, de titular. Fue un año difícil, porque descendimos, pero Giorgi hizo un año muy bueno y creció muchísimo. Tenía capacidad para robar balones, era muy intenso, cubría mucho campo y tenía calidad", apunta Pélach, que destaca otras virtudes que apreció desde el primer momento en 'Kocho'.

"Georgi me entró por el ojo desde el principio, por es epunto de honor, esa manera de jugar al límite"

"A pesar de no tener mucho cuerpo, aún no estaba hecho, era muy agresivo en su modo de jugar, tanto a nivel físico como a nivel mental. Un jugador que creía mucho en él, que estaba muy convencido de que podía hacer cosas", explica el joven entrenador, que admite que sintió un flechazo futbolístico.

"Me enamoré muy rápido de él. Me entró muy bien por el ojo cuando lo vi jugar en el juvenil y después en los primeros entrenamientos. Ya vi ese punto de honor. Esa manera de jugar al límite. Esa determinación. Muy resiliente y también muy capaz con el balón. Le pedías 'A', hacía 'A'. Le pedías 'B', hacía 'B'", afirma Narcís, conocido como 'Chicho' y que entró en el grupo Red Bull tras una serie de entrevistas y ser llamado cuando quedó la vacante en Japón: "Una pena que Klopp -era director global del grupo- se marchara".

Cómo 'picaba' a Kochorashvili y lo que puede aportar en el Sevilla

Además, Pèlach recuerda que le divertía 'picar' a Giorgi para que se superase en la cantidad de kilómetros que recorría en los partidos y en los entrenamientos. "Me acuerdo que rompía el GPS. Corría mucho. Corría hasta 13 kilómetros y yo siempre yo le pinchaba un poco para ver si podía correr más. Nunca paraba las piernas", apunta el técnico, que tiene claro lo puede aportar en el Sevilla.

"El Sevilla necesita jugadores que no se te echen para atrás y Giorgi lo tiene. Es un jugador que va a defender la camiseta con todo. Es un jugador que en los malos momentos va a sacar la cabeza. Y en un club como el Sevilla, en el momento en el que el club se encuentra, es importante tener esto", afirma Pélach, que emplea ua palabra muy de actualidad para definirlo dentro del vestuario: "En el Peralada hacía con todo el mundo. Tenía esa aura, esa personalidad. Tenía muy muy claro lo que quería ser y hacer y lideraba con el ejemplo".