Sevilla Atlético 3-0 Marbella: Nico Guillén saca pecho en el brillante estreno en el Estadio Jesús Navas

El filial sevillista resuelve por la vía rápida ante el Marbella con tres goles en la primera mitad y exhibición de la gran perla nervionense, autor de dos tantos

El Sevilla Atlético ha comenzado su camino hacia el ascenso de forma inmejorable al firmar un pleno de triunfos en las dos primeras jornadas tras superar con nota su estreno en el Jesús Navas.

Y es que los de Diego Galiano se impusieron con comodidad y por la vía al Marbella (3-0) en la segunda jornada liguera, liderados por un Nico Guillén que se reivindica tras bajar del primer equipo a la par que le da la razón al plan del club con el canterano de alternarlo para que no pierde regularidad. De este modo, la perla blanquirroja marcó los dos primeros tantos, uno de ellos de penalti, de una goleada completada por el juvenil Jesuly.

Partido resuelto en la primera parte

Lo cierto es que el marcador hace justicia con el desarrollo del choque tanto en cuanto los nervionenses mandaron desde el primer minuto hasta el pitido final, con control en todas las facetas de juego.

Dominio que no tardó en traducirse en la primera diana merced a un penalti cometido sobre Nico Guillén por parte del portero visitante que él mismo se encargó de transformar para adelantar a los locales.

Los costasoleños reaccionaron y trataron de acercarse a la portería de Rafa Romero tras un arranque con poco protagonismo, pero, sin embargo, fueron los nervionenses, muy bien asentados sobre el terreno de juego, los que ampliaron el marcador por medio de Nico Guillén.

Jesuly marca el tercero y Rafa Romero frena al Marbella

El centrocampista, pasada la media hora, armó un poderoso disparo que sorprendió al portero y abrió brecha en el resultado, si bien no sería el último golpe de los nervionenses antes del descanso.

No en vano, otro de los grandes talentos de la Carretera de Utrera, Jesuly, anotó el tercero con otro tanto de alto nivel que prácticamente sentenciaba el encuentro. Rafa Romero impidió con dos buenas paradas antes de alcanzar el ecuador que el Marbella acortara distancias.

Expulsión marbellí

Con 3-0 en el marcador, la segunda parte resultó plácida para los franjirrojos, más aún con la expulsión de Juan Rodríguez por derribar a Ibra como último hombre cuando encaraba al meta para redondear la goleada.

En superioridad, creció el dominio sevillista y Jesuly dispuso de la oportunidad de anotar el cuarto con otro lanzamiento lejano, pero ya no habría más tantos en un choque en el que debutó otro de los futbolistas más prometedores de la cantera hispalense, Bruno Luque.

Ficha técnica:

Sevilla Atlético: Rafa Romero, Adrián, Mario Díaz (Jalade, min. 59), Sergio Martínez, Manuel Ángel, Chumachenko, Nico Guillén (Bruno Luque, min. 85), Aitor (Jesús Cruz, min. 59), Jesuly, Lóciga (Tamiou, min. 59) e Ibra Sow (Ike Villar, min. 66).

Marbella FC: Bloch, Lanchi, Juan Rodríguez, Dani Fernández (Haruna, min. 46), Víctor Mena, Ohemeng, Enrique (Liam, min. 88), Jaime Santos, Adrián (Aitor, min. 80), Cristóbal (Ortega, min. 80) y Mizzian.

Goles: 1-0, min. 13: Nico Guillén (p): 2-0, min. 27: Nico Guillén: 3-0, min. 34: Jesuly.

Árbitro: Rafael Jiménez (Ceuta). Amonestó al visitante Dani Fernández. Expulsó con roja directa al visitante Juan Rodríguez (min. 48)

Incidencias: Partido correspondiente a la 2ª jornada de Segunda RFEF con 900 espectadores en las gradas del Jesús Navas.