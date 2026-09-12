Pendientes de las nuevas pruebas a Vargas, que marcarán su vuelta a una dinámica frenética

Sin descanso antes del intenso carrusel previo al parón de selecciones, Luis García Plaza vigila la recuperación del tobillo derecho de Sangante y continúa con muchas dudas con la rodilla derecha del suizo con la necesidad de practicar rotaciones contra el Deportivo y el Barcelona la próxima semana

La primera plantilla del Sevilla FC, sin tiempo casi de digerir el apurado triunfo ante el Valencia CF que lo deja en lo alto de la clasificación de Primera división con 10 puntos de 15 posibles, celebraba este sábado en la Carretera de Utrera una sesión de recuperación para los que jugaron contra el combinado che y algo más intensa para los que no tuvieron minutos y, seguramente, participen la semana próxima en los duelos del miércoles 16 de septiembre ante el RC Deportivo de La Coruña (a las 19:00 horas) y el sábado 19-S (a las nueve de la noche) en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al FC Barcelona.

Por ese carrusel de compromisos previo al parón de selecciones, Luis García Plaza no ha dado ni dará descanso a los suyos hasta el domingo 20 de este mes. Así, habrá sesión a puerta cerradaeste 13-S y abierta lunes y martes a las 10:30 horas (esta última, en el Estadio, donde a mediodía atenderá a los medios el míster madrileño) antes de partir por la tarde hacia tierras gallegas, así como el jueves a la vuelta a las 18:00 horas y el viernes en 'La Bombonera', con el mismo plan del 15-S en cuanto a ubicación y comparecencia para abrochar este primer tramo de campeonato el día siguiente contra los culés.

El preparador nervionense estará muy pendiente estos días del tobillo derecho de Arouna Sangante y la rodilla de ese mismo lado de Rubén Vargas. En el caso del zaguero, que se perdió el choque contra el Valencia CF por sanción aunque tampoco habría podido jugarlo por las citadas molestias, el esguince no le debería impedir participar en alguna de las dos citas de la semana entrante, pues tampoco parece tan grave, aunque de momento no está con sus compañeros. Mucho más incierto es el porvenir del extremo suizo, al que algunos atribuían una ausencia relacionada con el fin de mercado, si bien sufre una parameniscitis.

Segunda opinión y exámenes médicos en Madrid

Tanto es así que el ex del Ausburgo viajó el jueves por la mañana a Madrid para consultar a un especialista y someterse a unas nuevas pruebas exploratorias cuyos resultados esperan en Nervión para determinar tanto el alcance real de su lesión como la mejor forma de afrontar la recuperación, que no se prevé corta. El atacante sólo pudo jugar los veinte minutos finales contra el Rayo Vallecano en la primera jornada y, después, no ha ido siquiera citado por las referidas sensaciones negativas, perdiéndose muchos entrenamientos por el dolor en la zona. Rubén Vargas estuvo en el Ramón Sánchez-Pizjuán este viernes, pero la deseada reincorporación que anunciaba su entrenador deberá esperar.