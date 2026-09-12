Oso ya brilla con el Estrasburgo: clave ante el Mónaco en su segunda titularidad consecutiva

Una falta cerrada botada por el '36' se convirtió en autogol de un central del Mónaco y abrió un encuentro que confirmó su buen momento y el de los alsacianos, séptimos de la Ligue 1, en parte, gracias a la aportación de su tercer fichaje más caro de este verano; desde el Pizjuán ya atisban otra plusvalía

Ya brilla Joaquín Martínez 'Oso' con el Estrasburgo. En su segunda titularidad consecutiva a las órdenes de Hugo Oliveira como lateral izquierdo, el ex jugador del Sevilla FC fue decisivo al botar al poco de la reanudación una falta cerrada que se fue envenenando y que el zaguero del Mónaco Sadibou Sané peinó involuntariamente a la red de su propia portería. Aunque luego empataría a uno Paris Brunner con un golazo, los alsacianos son actualmente séptimos de la Ligue 1, con siete puntos de 12 posibles, pues cayeron en el debut por 4-0 en Marsella, pero ganaron luego a Lens (2-1) y Troyes (2-6) antes de medirse con los del Principado.

En el anterior partido ya disputó 90 minutos el de Torrevieja, que no marcó ni asistió, aunque ofreció igualmente todas las virtudes que ya encandilaron al Ramón Sánchez-Pizjuán, ofreciéndose por dentro y por fuera desde el perfil zurdo y siendo un incordio constante para los rivales. En el Stade de l'Aube, fue el segundo que más intercepciones protagonizó (3) y octavo en acciones defensivas exitosas. Sin faltas, ofreció cuatro recuperaciones y un 2/2 en duelos defensivos ganados, una carta de presentación que ha vuelto a reiterar en su estreno en la que ya es su nueva casa, el Stade de la Meinau.

El Sevilla se guardó el 10% de una futura venta y ya atisba otra plusvalía

Aunque la exigencia inicial a Fiorentina, Olympiacos y el resto de postores fue de 10 millones de euros fijos y algunos más en bonus, como se adelantó en ESTADIO Deportivo, el Sevilla FC terminó vendiendo a Joaquín Martínez 'Oso' al Estrasburgo por ese montante, más el 10% de una futura venta. Por lo tanto, si la proyección del hispano-argentino se dispara y es traspasado a otro club, más allá de que volvería a funcionar el mecanismo de solidaridad (siempre que se vaya fuera de Francia), una décima parte de lo que pagaran por él iría a parar también a las arcas blanquirrojas, por lo que la plusvalía, dado que llegó gratis, se dispararía.

Además, el propio carrilero zurdo y sus agentes de AS1 miraron muy bien las propuestas que tenían sobre la mesa, a sabiendas que detrás del club griego y el francés hay sendos grupos empresariales muy potentes (Grupo Marinakis y BlueCO, respectivamente), con otros equipos ingleses como posibles destinos tras usar a atenienses y alsacianos como trampolín (casos de Nottingham Forest y Chelsea). De esta forma, Oso se toma esta oportunidad como una manera fácil de prosperar y seguir escalando para protagonizar, como recientemente su homólogo Valentín Barco, un salto a la Premier League con el que saldría ganando en todos los sentidos.