Ella es Émilie, la sevillista francesa que presume el Sevilla FC a más de mil kilómetros: "Quiero transmitir mi afición a los franceses"

ESTADIO Deportivo ha podido conocer la historia de Émilie, una sevillista francesa que transmite en internet su amor por los colores sevillistas, convirtiéndose en una referente de la afición en el país vecino

El pasado viernes, el sevillismo volvió a vivir una fiesta en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La victoria por un gol a cero en los instantes finales inyectó optimismo a una afición que ha sufrido durante varias temporadas, con el temor de caer a Segunda División más presente que nunca. Sin embargo, este comienzo de temporada hace que la afición pueda creer que algo será distinto en esta etapa de Luis García Plaza, aunque todavía queda muy lejos aquel Sevilla campeón que llegó a ser uno de los conjuntos más temidos del fútbol europeo. A pesar de ello, el nombre del club sigue sonando en algunos de los rincones más inesperados, como demuestra una historia que llega desde el país vecino.

En ESTADIO Deportivo hemos podido charlar con Émilie. Con 20 años, realiza vídeos en internet contando noticias y curiosidades acerca de uno de sus grandes amores: el Sevilla FC. La historia podría quedarse ahí y no escaparía demasiado de lo que ya se ve a diario en las redes sociales. Sin embargo, lo curioso de todo esto es que ella es francesa. La 'culpa' la tiene su hermana, que trabaja en Sevilla y provocó que tuviese que visitar con frecuencia la ciudad. Así, poco a poco, se fue enamorando de un sevillismo que no duda en mostrar diariamente, convirtiéndose en una de las mejores representantes del sentimiento hispalense en el país galo. El viernes estuvo presente en la victoria frente al Valencia CF y pudimos preguntarle acerca de esta curiosa historia.

Una influencer sevillista, a más de mil kilómetros

No es demasiado común encontrar sevillismo fuera del territorio español, aunque el fútbol es un sentimiento que pocas veces se puede explicar. Hace unos meses ya pudimos conocer el caso de Owen Wyatt, considerado el 'Talismán del Centenario' y que también realiza vídeos en sus canales de redes sociales. Esta historia, como hemos contado anteriormente, tiene una clara 'culpable'. "Mi hermana vive en Sevilla desde hace ocho años y empezó a ver los partidos en el Sánchez-Pizjuán en 2020, antes de la crisis del COVID. Estoy muy a menudo en Sevilla desde que tenía cinco años y también mis padres se enamoraron de la ciudad", declaró.

Ella tiene un sueño: quiere ser periodista deportiva. Ahora mismo ha encontrado un nicho interesante en las redes sociales, contando anécdotas tanto del Sevilla como del fútbol español en internet. Aunque todavía está empezando, poco a poco continúa creciendo. "Tengo 11.000 seguidores en mi página de TikTok y quiero transmitir mi afición por el Sevilla a los franceses".

Tiene por delante un reto importante: hacer afición en tierras francesas. Por ahora, la misión va avanzando, aunque todavía quedan muchos pasos por dar. "Mi hermana sí, ahora es sevillista. Y también mi novio. Pero es un poco complicado porque a la gente en Francia le gusta mucho el PSG, el Olympique de Marsella... pero el Sevilla, más o menos". En su porra también se atrevió a apostar por la victoria sevillista, mostrándose optimista con este comienzo de temporada. "Puedo decir que desde el comienzo de la temporada está bien, pero es verdad que los tres últimos años han sido complicados", respondió.