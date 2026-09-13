El Sevilla regresa a Riazor con un as en la manga: de estadio imposible a terreno propicio

El Sevilla vuelve al estadio coruñés casi nueve años después con la intención de prolongar una racha muy positiva antes del descenso gallego que rompió el espectacular mal fario en sus visitas al Deportivo

Navas trata de marcharse de dos deportivistas en una imagen de archivo.en el choque contra el Deportivo d eIMAGO

Tras el triunfo contra el Valencia y sumar diez puntos de 15 posibles, el Sevilla visita este miércoles al Deportivo de la Coruña en la jornada intersemanal con la moral por las nubes y el deseo de prolongar su prometedor inicio.

Esta cita supondrá el regreso nervionense al mítico Riazor casi nueve años después de su último desplazamiento oficial a tierras coruñesas debido al tiempo que los gallegos han estado ausentes en la elite nacional por su travesía en el desierto de las categorías inferiores de nuestro fútbol.

Bestia negra sevillista en otros tiempos ya muy lejanos, la realidad es que el Sevilla afronta esta cita con el recuerdo positivo de sus últimos viajes a Riazor, que pasó de ser un territorio muy hostil para sus intereses a casi un páramo por la racha positiva que encadenó desde la derrota en la 09/10.

El Sevilla encadena seis partidos sin perder en Riazor

Desde esa temporada, es decir, hace ya 16 años, no caen los hispalenses en Riazor tras la disputa de un total de seis partidos en la máxima categoría, con un balance positivo de tres victorias y tres empates.

El último partido entre ambos en el feudo deportivista se disputó el 17 de abril de 2018 y terminó en un empate sin goles, con Vincenzo Montella en el banquillo nervionense, el único en esa serie en el que no hubo acierto de cara a portería, pues los anteriores, en su mayoría, fueron festivales anotadores. No en vano, una campaña antes, el enfrentamiento finalizó con un intenso 2-3 y gran remontada sevillista gracias a los tantos de Nzonzi, Vitolo y Gabriel Mercado en el alargue.

Remontada para la historia en la 14/15

En la 15/16, se produjo otro empate, en esta ocasión a una diana, anotada por Iborra, mientras que en la 14/15, se vivió otro vibrante encuentro que finalizó con 3-4 en el marcador. Vitolo fue el agitador sevillista con dos goles y completaron la cuenta Gameiro y Sidnei en propia meta cuando los blanquirrojos luchaban por meterse en puestos Champions.

En la 12/13, campaña en la que descendió el Deportivo, el Sevilla se impuso por un claro 0-2, con protagonismo para Negredo y Rakitic, mientras que la racha sin perder del Sevilla en Riazor arrancó en la campaña 10/11 con otro partidazo que finalizó con empate a tres tantos, con dianas por parte sevillista de Negredo y Escudé tras levantar nuevamente un 2-0.

Racha paupérrima cortada en la temporada 06/07

Cabe recordar que los nervionenses, años antes, habían conseguido frenar una hemorrogia de derrotas en Riazor, pues encadenó 12 derrotas consecutivas y la friolera de 20 visitas sin ganar, lo que rompió en la 06/07 con un 1-2 gracias a los tantos de Kanouté y Renato.