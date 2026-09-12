El fichaje inesperado lo cambia todo en el Sevilla: la llamativa carta de presentación de Fofana

El impacto de la sorprendente llegada de última hora del parisino se refleja en sus números en su debut en Nervión, prueba de que sin el habría sido otro Sevilla muy diferente

El impacto de Youssouf Fofana ha resultado inmediato en el Sevilla a pesar de no haber llegado al cien por cien por un verano pleno de incertidumbre en el que su nuevo destino no se resolvió hasta última hora.

Y es que debían alinearse una serie de circunstancias para que, sobre la bocina, el parisino estuviera disponible para que José Ignacio Navarro cumpliera su objetivo de firmar a un pivote, y finalmente, tras romperse lo del Lyon, lo hicieron para cambiar por completo el panorama del Sevilla. Porque, tras comprobar la puesta en escena del internacional francés, resulta indiscutible que habría sido otro Sevilla sin su presencia y sin la llegada de un nuevo mediocentro.

Una influencia determinante que demuestran tanto las sensaciones como los números de Fofana en su carta de presentación en Nervión en su primera titularidad como sevillista tras haber debutado ya contra el Espanyol en la segunda parte y dejado detalles de lo que podría aportar.

Máxima precisión en el pase y peligro en ataque

De esa forma, el de París se dejó ver y de qué manera contra los valencianistas, siendo el motor el equipo con su conducción y arrancadas que permitían romper líneas a los nervionenses. Huella cristalizada en registros muy destacados que confirman el derecho de los sevillistas a ilusionarse con este fichaje inesperado.

Así las cosas, Youssouf Fofana, que no fue elegido el MVP del partido por el gol que marcó Juan Iglesias, exhibió una gran seguridad en las entregas, pues completó el 90% de precisión de pases, y, curiosamente, no falló ni un solo en largo, pues firmó un significativo 100% que lo convirtió en totalmente fiable a la hora de distribuir juego.

Además, en la faceta ofensiva, firmó un total de tres tiros, sobre todo desde la frontal del área, pues no se lo pensó en cuanto se le presentaba la oportunidad, con la consecuente vigilancia que conlleva. Uno de ellos obligó a estirarse al meta valencianista.

Hasta ocho recuperaciones en tareas defensivas

Defensivamente fue también un adalid para García Plaza, pues cubrió muchísimo campo junto a Agoumé, lo que se concretó en números destacados, tanto en cuanto sumó seis contribuciones defensivas, con un total de ocho recuperaciones, lo que da una idea clara de su lo que sumó también en la contención.

Fofana duró sobre el terreno de juego 70 minutos y lo abandonó con claro síntomas de cansancio, pues físicamente todavía no está tope, pero espera estarlo pronto ante su deseo de mostrar su mejor versión como nevionense.

El compromiso de Fofana con el Sevilla

"Es cierto que había rumores y que se hablaba de muchos equipos, pero en la vida todo lo que Dios hace y dictamina es algo bueno y al final tuve la oportunidad de venir al Sevilla después de lo que ocurrió con el Lyon. Estoy contento de que llegara esta oportunidad, porque no podría soñar con algo mejor, en mi situación en ese momento el Sevilla es algo perfecto. Estaba convencido de que quería jugar aquí", aseguró en su presentacoón el internacional galo.