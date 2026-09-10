La lección de vida de Fofana y la fe ciega de García Plaza en Nervión

El técnico nervionense valora muy positivamente la llegada del pivote franco-maliense, un fichaje muy por encima de las posibilidades blanquirrojas hasta las "diez y cuarto o diez y media del último día de mercado", al tiempo que está seguro que desde este viernes quedará prendado de su nuevo destino

"Le diría que continuara con su trabajo, creyendo en su esfuerzo, porque hubo un momento en el que pensó en parar y dejar el futbol, pero el esfuerzo, al final, da resultados". Así explicaba en la víspera Youssouf Fofana, durante su presentación oficial como nuevo jugador del Sevilla FC, lo que hablaría consigo mismo si pudiera volver atrás en el tiempo y redescubrirse cuando compaginaba entrenamientos y partidos con el reparto a domicilio de pizzas para poder vivir. Una lección de vida a la que se refirió con cariño Luis García Plaza este jueves en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia CF.

"Creo que todos los jugadores que se han tenido que mover en ese tipo de situaciones valoran mucho más todo lo que tienen", aseveraba el míster madrileño, que volvió a mostrar su satisfacción por la contratación postrera del pivote cedido por el Milan, internacional absoluto con la selección francesa y con un valor de mercado de 23 millones de euros a sus 27 años, según la web especializada 'Transfermarkt'. Una operación surgida sobre la bocina y rematada por un José Ignacio Navarro que aprovechaba la caída de su pase al Lyon para ofrecer a los 'rossoneri' lo poco de margen salarial que le quedaba, apenas un 10% de la ficha de Fofana.

"Cuando los nuevos vean el ambiente del viernes, todavía van a estar más ilusionados"

"Creo sinceramente que es un fichaje que no pensábamos en poder hacer. En la vida podríamos ir nosotros a por ese jugador, pero, por las condiciones económicas en las que apareció... Ya te digo, apareció a las diez y cuarto o diez y media de la noche del último día del mercado, y estuvimos increíbles. Osea, es un lujo tenerlo con nosotros y espero que se acople bien, que vaya dando cosas, que vaya cogiendo el ritmo... porque es un jugador importante y creo que es un jugador que, sin buscarlo, nos ha salido cojonudo. Entonces, ojalá todo eso que él ha vivido lo saque aquí y lo transmita", añadía el entrenador del Sevilla FC ante los medios.

Además, Luis García Plaza, pese a la reciente derrota ante el Atlético de Madrid que afeaba la remontada del estreno victorioso contra el Rayo Vallecano, confía plenamente en el impulso del Ramón Sánchez-Pizjuán en todos los sentidos, también anímico. No en vano, las victorias consecutivas contra los propios colchoneros, la Real Sociedad y el RCD Espanyol dieron más de media permanencia a los nervionenses el curso pasado. "Yo lo veo feliz, a gusto y muy ilusionado con el equipo. Esperemos que sea así. Yo creo que, cuando estos jugadores nuevos vean el ambiente que va a haber el viernes, todavía van a estar más ilusionados", zanjó.