El Sevilla hace oficial el fichaje del primer georgiano de su historia: Kochorashvili, 2030

El centrocampista llega procedente del Sporting de Portugal, firma para las próximas cuatro temporadas y entra en la lista de convocados de Luis García Plaza para el choque de este sábado en San Mamés ante el Athletic Club

¿Quién da más? Giorgi Kochorashvili ha llegado en la mañana de este jueves a la capital de Andalucía, procedente de Lisboa; ha visitado el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, para firmar un contrato por cuatro temporadas que le convierte en el primer futbolista georgiano de la historia del Sevilla FC; ha conocido en persona a Luis García Plaza, con el que ha hablado muchas veces por teléfono estos días; ha saludado a sus nuevos compañeros, que estaban ejercitándose en el coliseo de Nervión; y, para cuando se ha hecho oficial su contratación, ya iba en un avión rumbo a Bilbao entre los convocados para el choque de este sábado frente el Athletic Club en la segunda jornada de LaLiga EA Sports.

"Estoy muy contento de que se incorporen jugadores, sobre todo en una posición en la que necesitábamos gente, y a ver si se incorporan más en los próximos días. 'Kocho' va a viajar, pero va... de aquella manera. Vamos a conocerle, primero. Estará en el banquillo y lo normal es que no participe. Robbie Ure entrenó la semana pasada y jugó media parte. Ahora ya le conocemos y es uno más", ha explicado Luis García Plaza en su rueda de prensa previa, en la que ha confirmado la convocatoria de su nuevo refuerzo antes incluso del anuncio oficial de su fichaje.

Kochorashvili firma hasta 2030 con el Sevilla FC

"El Sevilla FC y el Sporting Clube de Portugal han alcanzado un acuerdo para el traspaso al conjunto sevillista de Giorgi Kochorashvili, que firma hasta el 30 de junio de 2030", ha explicado el club nervionense sobre este futbolista de 27 años, nacido en Tiflis (Georgia) el 29 de junio de 1999 y formado en la cantera del FC Saburtalo de su país, donde debutando con el primer equipo en 2017.

"Ese mismo verano, con solo 18 años, arranca su primera aventura en España recalando en el juvenil del Girona FC y pasando por el que entonces era su filial, el CF Peralada. Tras una temporada en Segunda B, en la 19/20 firma por el filial del Levante UD, con cuyo primer equipo acaba debutando en la 36ª jornada, en casa ante el Athletic Club", añade el escrito.

Puede estrenarse con su quinto equipo en España ante el Athletic, el rival de su debut en LaLiga

Es curioso, pues el mismo rival ante el que vivió su estreno en Primera división será el que le vea por primera vez vestido con los colores del Sevilla FC; su quinto equipo en España. Tras pasar por el CF Peralada o el Girona FC y debutar con el Levante UD, "en la 22/23 sale cedido al CD Castellón en busca de continuidad".

"En Castalia firma una gran temporada, disputando 40 partidos, anotando cuatro goles y alcanzando el 'play off' de ascenso, lo que le permite volver asentado a Valencia en el verano de 2023", añade la nota del Sevilla FC, que recuerda que en sus dos últimas campañas como granota acumuló 60 partidos, ocho goles y un papel clave en el ascenso a Primera división de la 24/25.

La fuerte inversión del Sporting de Portugal y su rol indiscutible en la selección de Georgia

Su crecimiento le valió una renovación al alza en el Levante UD, pero entonces irrumpió el fuerte interés del Sporting Clube de Portugal, que pagó cerca de seis millones de euros por Kochorashvili. En sus dos años en Lisboa disputó 26 encuentros, entre los 18 de la Primeira Liga, los tres de la Copa de Portugal, dos de la Copa de la Liga, uno de la Supercopa de Portugal y dos de la UEFA Champions League.

Además, ha sido internacional absoluto por Georgia en 26 ocasiones, selección con la que debutó en septiembre de 2023 ante Noruega. "Disputó todos los minutos de Georgia en la Eurocopa 2024, hasta que España les apeó en octavos de final y en septiembre de 2024 anotó ante la República Checa el primero de sus cuatro goles como internacional", concluye el comunicado de bienvenida del Sevilla FC.