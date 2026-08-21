El rol de Guridi en el Sevilla, las dudas con Castrín, el 'caso Marcao' o los plazos con Alfon, según Luis García Plaza

Antes de atender a las preguntas de los medios y antes de que el mercado de fichajes lo eclipsase casi todo, el técnico nervionense ha comenzado la rueda de prensa previa al Athletic - Sevilla de este sábado enviando un mensaje de cariño para Joaquín Caparrós

Aunque el siempre inoportuno mercado de fichajes y "las incongruencias de LaLiga" han acaparado casi toda la rueda de prensa de Luis García Plaza, el técnico del Sevilla FC también ha repasado este viernes otros asuntos como la recuperación de Alfon González, a quien espera para la semana que viene; la posible salida de Marcao Teixeira; la evidente falta de futbolistas y la polivalencia de Jon Guridi o un cariñoso mensaje para Joaquín Caparrós a propósito del duelo contra el Athletic Club de este sábado en San Mamés.

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Los plazos para la vuelta de Alfon

"No, Alfon no va citado. Ayer fue prácticamente nada lo que estuvo con el grupo. Hoy sí ha completado una parte de la sesión y la semana que viene la hará entera, me han dicho los médicos. Podría ir ya citado contra el Atlético de Madrid. Es una alegría, porque es uno más, y ahora mismo cualquier noticia de esas... Tal como vamos... Es una delicia tener un jugador más, pero todavía no está para ir convocado".

"Igual que Kocho va citado sin prácticamente entrenarse, como le pasó a Robbie (Ure), en teoría Alfon entrenará la semana que viene con el grupo y ya podremos contar con él, por lo menos para que esté en la convocatoria. Contento por él porque no es fácil estar toda la pretemporada fuera y además por una lesión que se produce fuera de los entrenamientos, por una sobrecarga... Lo ha pasado mal pero ya está, ya está. Le dieron ayer buenas collejas y esperemos que esté la semana que viene".

Las dudas con Andrés Castrín

"Sí, está para jugar. Me habría gustado este partido de poner a Castrín llegase más tarde, y no en la segunda jornada, porque habría acumulado más entrenos. No sé si durará los 90 minutos, espero que sí, pero está bien. Toda la pretemporada ha estado fuera. Por eso no le puse el otro día. Entonces, espero que no se les haga largo el partido y creo que este es el test, es el partido para ver si aguanta los 90' o no, si no se le carga nada... Pero muy contento de que Andrés esté con nosotros. Sabéis que tengo una confianza en él tremenda y es uno más".

La posición ideal de Guridi

"Contestaré el 2 de septiembre, cuando sepamos lo que tenemos. Jon ha jugado en las dos posiciones, para mí es más un '8', pero cuando terminemos el mercado y sepa lo que tengo, diré si va a contar más como '8' o como '10'. Mi idea, lo hablé con él en verano, era que partiese más de 8; pero en la situación que tenemos ahora... Por ejemplo, arriba ya tenemos a Robbie (Ure) más integrado, ya puede jugar más minutos. Está Isaac (Romero) y está Peque. A lo mejor puede jugar Jon más atrás y que alguno de ellos aguante más tiempo; pero aún me sigue faltando gente arriba. Vamos a ver qué pasa".

El Sevilla viaja a Bilbao con sólo 16 jugadores del primer equipo

"Necesitamos reforzar el equipo, pues seguimos con un número bajo de jugadores. Espero que lleguen más, pero no puedo decir un número exacto porque no lo sé. Además, aquí las salidas pueden hacer que nos llevemos una sorpresa en cualquier momento. Yo estoy con esa mentalidad. Y no lo digo yo, lo dijo también José Ignacio (Navarro), que necesitamos más jugadores para afrontar una liga".

"Tenemos un número muy escaso, pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es competir y no tengo ningún miedo de poner a cualquier jugador de la cantera para que compita en Primera división: lo he hecho con Castrín, con Oso, con Miguel (Sierra), el otro día con Nico (Guillén)... Es verdad que el día 2 espero tener más jugadores, pero de momento no sabemos. El club está haciendo todo lo posible por traerlos y tienen que venir más, eso está claro".

El partido ante el Athletic, dedicado a Caparrós

"Empezar ganando significa mucho. Las victorias son lo que cuentan en esto del fútbol. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero el equipo hizo una primera parte regular y una segunda parte muy buena. Creo que merecimos esa victoria. Llegó al final, pero podría haber llegado antes. Llegó jugando ya con 10 jugadores, con un arresto de querer ir a por el partido y tener esa fe de ganar. Es muy importante. Son tres puntos que ya no quita nadie". "Y si me permitís, me gustaría mandar un mensaje a Joaquín Caparrós, porque nos enfrentamos dos equipos que han sido importantes para él en su carrera (Athletic y Sevilla). Quiero mandarle mucho ánimo y mucha fuerza. Que sepa que siempre vamos a estar apoyándole".