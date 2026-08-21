Un fichaje hiperactivo, una salida inminente y un sancionado marcan la convocatoria del Sevilla para visitar al Athletic: Kochorashvili sí; Vargas y Kike Salas, no

Luis García Plaza ha incluido en su lista para Bilbao al centrocampista georgiano antes incluso de que el club hiciese oficial su fichaje; pero, por contra, pierde de nuevo al extremo suizo -lesionado y muy cerca de salir-. Además, se queda sin el central canterano para afrontar el primer partido a domicilio de LaLiga 26/27

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este viernes su cuarto entrenamiento de la semana y el último antes de viajar a Bilbao, donde en la sobremesa del sábado se enfrenta al Athletic Club en un choque correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports. Tras arrancar la 2026/2027 con una ajustada victoria en casa ante el Rayo Vallecano (2-1), el equipo de Luis García Plaza afronta ahora en San Mamés su primera salida de la temporada. Para esta cita, el técnico madrileño ha ofrecido una lista de convocados de la que se caen el sancionado Kike Salas y el lesionado Rubén Vargas, confirmando el susto del día anterior. Con todo, la principal noticia es la inclusión del octavo fichaje, Giorgi Kochorashvili, a pesar de que aún ni siquiera se ha entrenado con el grupo.

El Sevilla visita San Mamés con Kochorashvili, pero sin Rubén Vargas ni Kike Salas

En la convocatoria para Bilbao ha entrado Giorgi Kochorashvili, que ha llegado esta mañana al Ramón Sánchez-Pizjuán para firmar su contrato por cuatro temporadas y ha sido citado antes incluso de que fuese anunciado oficialmente como el octavo fichaje del Sevilla FC para la presente temporada. La noticia ha quedado empañada por la enésima lesión de Rubén Vargas, quien este viernes ha confirmado que sufre una dolencia de rodilla que le impide estar disponible para esta primera salida del curso.

Vargas fue el último en sumarse a la pretemporada al encontrarse disfrutando de sus vacaciones después de lucirse en el Mundial 2026 con la selección de Suiza. El extremo, que ha encadenado varias lesiones musculares en los 20 meses que lleva en el Sevilla FC, encendió las alarmas al retirarse al gimnasio después de la charla técnica del entrenamiento del jueves.

Sin embargo, su ausencia fue explicada por el club, alegando que sólo se debía a un plan de gestión de cargas ya programado de antemano y anunciando que hoy trabajaría con el grupo en la sesión matinal. No ha sido así, el motivo oficial de su baja para San Mamés es ese problema físico pero el técnico ha admitido en rueda de prensa que "Vargas está muy cerca de salir". El Olympiacos FC será su destino si los griegos satisfacen las demandas sevillistas.

Alfon deberá seguir esperando al menos una semana más

Quien sí se ha ejercitado con el resto de sus compañeros es Alfon González, a las órdenes de García Plaza por segundo día consecutivo después de pasar seis semanas de baja por una lesión en el cuádriceps anunciada el primer día de la pretemporada. No obstante, pese a contar ya con el alta médica, el extremo manchego aún deberá acumular sesiones para ganar ritmo y poder obtener también el alta competitiva.

Por lo tanto, Alfon no ha podido entrar en la convocatoria para viajar a Bilbao y sigue integrando la lista de bajas en el Sevilla FC junto al mencionado caso del reincidente Rubén Vargas; a Kike Salas, que debe cumplir un partido de castigo tras su expulsión por roja directa ante el Rayo, y a los conocidos descartes técnicos.

Marcao, Pedrosa y Cardoso siguen apartados; pero Ejuke mantiene su pasaporte

Además de Vargas, Alfon y Kike Salas, continúan fuera Marcao Teixeira -otro que ha seguido un plan individual toda la pretemporada- y jugadores como Adrià Pedrosa y Fábio Cardoso, que se encuentran a la espera de encontrar salida. Sí ha vuelto a entrar Chidera Ejuke, que gana enteros para quedarse, a menos que llegue una oferta interesante en estos últimos días de mercado.

También se mantienen en la citación varios canteranos que han tenido un papel importante este verano. Especial mención merecen Nico Guillén, que por fin debutó con el primer equipo saliendo en el once titular el pasado sábado, y Miguel Sierra, quien después de ser el máximo goleador estival del Sevilla FC (tres tantos) arrancó LaLiga provocando un penalti a los pocos minutos de saltar al campo para que Jon Guridi hiciese el momentáneo 1-1 en el triunfo frente a los vallecanos. Después de cinco años de sequía logró ganar un partido inaugural y, ahora, busca romper también una racha de cuatro años sin vencer en San Mamés.

Los 23 futbolistas convocados por el Sevilla FC para el choque liguero frente al Athletic

Así las cosas, la lista al completo con los 23 jugadores convocados por Luis García Plaza para el Athletic - Sevilla de este sábado está compuesta por los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Rafa Romero; los defensas José Ángel Carmona, Juan Iglesias, Arouna Sangante, Andrés Castrín, Iker Muñoz, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Giorgi Kochorashvili, Jon Guridi, Manu Bueno, Nico Guillén y Edu Altozano; los extremos Chidera Ejuke, Joaquín Martínez 'Oso', Miguel Sierra; y los delanteros Gerard Fernández 'Peque', Isaac Romero, Robbie Ure e Ibra Sow.