La baja de Rubén Vargas eclipsa la buena noticia en el entrenamiento del Sevilla a dos días de visitar al Athletic

Después de pasar seis semanas en el dique seco, Alfon González se ha ejercitado con el resto de sus compañeros por primera vez en más de ocho meses, ya que inició la pretemporada convaleciente después de pasar la segunda mitad de la 25/26 en el Villarreal CF

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este jueves el tercer entrenamiento de una semana que comenzó con dos días de descanso tras la victoria del sábado pasado ante el Rayo Vallecano (2-1) y que concluirá este próximo viernes, cuando Luis García Plaza dirigirá la última sesión preparatoria antes de viajar a Bilbao para enfrentarse al día siguiente al Athletic Club en la segunda jornada de LaLiga EA Sports. Al margen de las contingencias ya conocidas, el técnico nervionense ha celebrado la recuperación de Alfon González; aunque la vuelta del extremo manchego ha quedado eclipsada por la llamativa ausencia de Rubén Vargas.

El Sevilla se entrena con Alfon pero sin Vargas

El internacional suizo no saltó al césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios junto al resto de sus compañeros y tampoco apareció en el tiempo abierto para los medios de comunicación. Esta noticia llamó poderosamente la atención los presentes por motivos obvios, teniendo en cuenta la fragilidad física y la alta propensión a sufrir lesiones musculares que han acompañado a Vargas desde su fichaje por el Sevilla FC en enero de 2025; así como por su condición de potencial venta en esta recta final del mercado estival de fichajes. De hecho, en las últimas horas el Olympiacos FC griego ha tanteado las demandas económicas del club blanquirrojo y ha mostrado su interés por hacerse con los servicios del mundialista.

Según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo sobre el terreno, y como luego ha confirmado el propio Sevilla FC a través de sus canales oficiales, la ausencia de Vargas no se debe a una nueva lesión ni tampoco anticipa novedad alguna acerca de su hipotética salida. Simplemente, se ha quedado en el gimnasio de la ciudad deportiva para seguir con un plan preestablecido de gestión de cargas y este viernes estará sin problemas en el último entrenamiento del equipo antes de partir en vuelo chárter hacia Bilbao a primera hora de la tarde para afrontar el sábado el primer choque a domicilio en LaLiga EA Sports.

Además de la tranquilidad de saber que Vargas no ha sufrido ningún tipo de contratiempo importante, el Sevilla FC ha celebrado la vuelta de Alfon González. El futbolista albaceteño, que llegó a coste cero el pasado verano y que durante la segunda parte de la temporada 25/26 jugó cedido en el Villarreal CF sin que los amarillos ejecutasen una opción de compra de cerca de siete millones de euros, se ha perdido toda la pretemporada. El mismo día de la vuelta al trabajo, el club anunció una lesión en el cuádriceps que le ha tenido parado durante las últimas seis semanas. En principio, su regreso no se esperaba hasta primeros de septiembre; por lo que cabe esperar que la reintegración se produzca de manera paulatina.

Kike Salas y Marcao, bajas seguras para visitar San Mamés

Es decir, su concurso ante el Athletic se antoja demasiado precipitado. De igual forma, cabe recordar que Luis García Plaza no podrá contar en San Mamés con Kike Salas, ya que el canterano fue expulsado con roja directa en el estreno liguero frente al Rayo Vallecano y ha sido castigado con un encuentro de sanción. Tampoco estarán Marcao Teixeira, quien además de estar buscando salida en Brasil lleva todo el verano trabajando en solitario para resolver sus interminables problemas físicos; ni Adrià Pedrosa, que está deshojando la margarita con propuestas de UD Almería y RCD Mallorca sobre su mesa.

Una vez más, el que sí ha estado presente en la mañana de este jueves ha sido Chidera Ejuke, quien tuvo minutos frente a los madrileños y que, a diferencia de Fábio Cardoso -el único futbolista apartado del grupo que queda por 'colocar'-, tendrá un sitio en el plantel sevillista si siguen sin llegar ofertas interesantes por él desde aquí hasta que cierre el mercado en la medianoche del próximo 1 de septiembre.