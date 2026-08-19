A la espera de Kochorashvili, el Sevilla sigue ejercitándose en su fortín con cuatro ausencias

Tras cerrar el fichaje del georgiano, que está previsto que esté este jueves en la ciudad de Sevilla, los de Luis García Plaza continúan trabajando de cara al encuentro frente al Athletic Club; todo ello en un Sánchez-Pizjuán que tiene que ser la clave de la permanencia

El Ramón Sánchez-Pizjuán. Ese fortín al que el Sevilla sigue aferrándose en busca de un objetivo claro, y es el poder amarrar la permanencia lo antes posible. Luis García Plaza, en las distintas intervenciones, lo sigue dejando claro, y es el saber que va a ser una temporada sufrida, en la que poder conseguir la salvación lo antes posible es a lo que aspira el primer equipo. Uno de los primeros pasos es recuperar ese gran ambiente que haga que el Pizjuán vuelva a ser ese hervidero que ha solido ser en la época de gloria sevillista. Ahora, en los momentos bajos, es donde hay que relucir esto.

El técnico madrileño es uno de los que recuperó una bonita tradición que nunca debió dejarse atrás, y es la de poder hacer que el equipo se ejercite en el feudo sevillista en las sesiones previas a un partido. Esto aporta varios elementos importantes al equipo, siendo una de las cosas el poder contar con más facilidad con el cariño de la afición para poder pedir fuerza a los jugadores, con todo lo que se vivió al final de la pasada campaña como la clave para explicar el chute anímico que esto puede suponer.

A las 17:00 de la tarde se ha ejercitado el equipo en el estadio sevillista, todo ello sin muchas novedades reseñables. Alfon González, Adrià Pedrosa, Fábio Cardoso y Marcao han sido las bajas sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. En el caso del extremo, tal y como comentamos la pasada semana en este medio, había optimismo con que pudiese aparecer sobre el césped en las sesiones previas a Bilbao y que, incluso, pudiese estar convocado para el duelo en casa. Sin embargo, todavía sigue sin aparecer con el grupo, por lo que la evolución irá marcando si se le podrá llegar a ver en San Mamés o hay que esperar algo más.

La emoción del mercado continúa a la espera de Kochorashvili

Mientras tanto, el mercado de fichajes sigue su curso y uno de los nombres que lo ha protagonizado estas últimas horas es Lucien Agoumé. El centrocampista francés sigue ejercitándose con el grupo, a pesar de la posibilidad de marcharse a Arabia en una operación más que beneficiosa en lo económico para el Sevilla FC. Las cámaras de ESTADIO Deportivo captaron al agente del francés en la ciudad de Sevilla, todo con la intención de conocer de primera mano esa propuesta e intentar ver la postura del futbolista.

También otro nombre importante es Rubén Vargas. El extremo suizo sigue entrenando con normalidad con sus compañeros, siendo una de las piezas por las que el Sevilla aún puede encontrar un importante remanente económico en este mercado de verano. Uno de los que ya está confirmado que llegará en las próximas horas es Kochorashvili, tal y como ha adelantado esta misma casa. Ya hay reconocimiento médico previsto y, si todo sale bien, firmará para las próximas cuatro temporadas. Un movimiento clave para un centro del campo que tenía más que urgencia por las piezas que han ido saliendo, por lo que queda apuntalarlo a falta de saber qué pasa con Agoumé.