El superordenador bendice al Betis y condena al Sevilla: de la Champions al descenso

La herramienta predictiva de 'Stats Perform' desvela un futuro continuista para la escuadra que dirige Manuel Pellegrini, al tiempo que no es nada optimista con la revolución auspiciada por José Ignacio Navarro en la de Luis García Plaza, que volvería a pasar apuros clasificatorios

El Real Betis apunta a la quinta plaza y el Sevilla FC, a la antepenúltima, por lo que los verdiblancos aspiran a revalidar el cupo extra para la Champions League que se ha repartido en las dos últimas temporadas o, en su defecto, a clasificarse para la Europa League, mientras que los blanquirrojos serían los terceros por la cola y, por ende, descenderían a Segunda división, después de sendos ejercicios salvándose por sólo un punto. Así lo predice el superordenador de Opta después de más de 10.000 simulaciones, condenando el proyecto cuya revolución lidera José Ignacio Navarro y bendiciendo el que abandera Manu Fajardo.

Una apuesta continuista, dado que el cuadro heliopolitano lleva seis temporadas, las mismas que lo ha entrenado Manuel Pellegrini, accediendo a competiciones continentales, siempre terminando en sexto o quinto lugar, salvo en la 23/24, que fue séptimo y disputó la Conference League, cuya final alcanzaría el curso siguiente, aunque perdió por 1-4 ante el Chelsea. En el caso nervionense, más de lo mismo, puesto que, con la gozosa excepción del título de la UEL en 2023 y su permanencia más o menos holgada al final, son ya cuatro campañas 'coqueteando' con perder la categoría.

Un Betis quinto que buscaría el trampolín a la UCL

Según la máquina de 'Stats Perform', líder mundial en recopilación y análisis de datos deportivos en tiempo real, estadísticas y modelos de IA para fútbol y otros deportes, el Real Betis tiene un 2,1% de opciones de ganar el título, siendo, junto al Villarreal CF (3,3%), el único que supera el 2%, aparte de los grandes candidatos: FC Barcelona (45,6%), Real Madrid (31%) y Atlético de Madrid (8,6%). En cuanto a la Champions League, Opta no ve cambios respecto a la clasificación de la 25/26.

Así las cosas, los heliopolitanos cuentan con un 23% de opciones de acabar entre los cuatro primeros y un 31,1% en el 'Top 5', con culés, merengues, colchoneros y castellonenses por delante, así como unos sorprendentes Valencia CF, Rayo Vallecano y RC Celta de Vigo por detrás, superando a Athletic Club y Real Sociedad. Según esta predicción, el conjunto verdiblanco es el principal destinatario de una quinta plaza que le asegura la UEL y le deja como primer beneficiario de un tercer éxito a la hora de acoger una plaza extra para UCL.

El Sevilla, tercero por la cola y a Segunda

Por el contrario, el superordenador es extremadamente pesimista con el Sevilla FC, al que considera el tercer equipo con peor clasificación y, por tanto, claro aspirante al descenso a Segunda división. Según la herramienta de análisis, los de Luis García Plaza solamente tienen mejores expectativas que el RC Deportivo de La Coruña y el Elche CF para despeñarse, con un 27,7% de opciones y hasta un 10,1% de terminar siendo, incluso, 'farolillo rojo'. Mejores augurios, aunque no por mucho, reciben el Real Racing Club de Santander, el RCD Espanyol de Monchi, el Málaga CF, el Levante UD, el Getafe CF (que jugará el 'play off' de la Conference), el Deportivo Alavés y el CA Osasuna.