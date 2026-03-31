Predicción final del superordenador: dicta sentencia con el Betis y pone en peligro al Sevilla

El último modelo predictivo, basado en 100.000 simulaciones, da prácticamente por hecho el puesto en el que acabarán los verdiblancos con un alto porcentaje, y sitúa a los nervionenses en una situación realmente preocupante

A medida que se acerca el final del campeonato se multiplican los modelos predictivos en función de múltiples factores numéricos con el fin de vaticinar la clasificación final del campeonato liguero.

Si hace una semana era la supercomputadora de LaLiga la que realizaba un vaticinio de cómo quedaría la tabla una vez concluida las 38 jornadas, ahora el experto en estadísticas futbolísticas Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) ha lanzado un nuevo modelo con decenas de variables para el cálculo, como calendario, forma de cada equipo, rivales...

Así, tras realizar "100.0000 simulaciones", su superordenador ha establecido el porcentaje de opciones de cada club en todos y cada uno de los puestos de la clasificación para determinar un escenario con los principales candidatos al título, a Europa y a perder categoría.

El superordenador, positivo con el Betis y amenazante con el Sevilla

Las conclusiones extraídas tras un exhaustivo trabajo con un sinfín de variantes resultan muy positivas para los intereses del Betis, pero preocupantes para el Sevilla, porque, aunque no lo incluye entre los tres favoritos para descender, si lo baja en uno de cada tres casos.

Dicho de otro modo, esta supercomputadora apunta que el Sevilla de García Plaza afronta las últimas jornadas con un 30,24% de descender a Segunda división solo por debajo de Elche (47.67%), Levante (77,73%) y Oviedo, al que da por descendido con un 99,09%.

La posición sevillista más probable, al borde del descenso

Puesto por puesto, este modelo predictivo apunta que la posición más probable del Sevilla sería la decimoséptima, con un 21,81%, pero ojo porque la segunda sería la 18ª, con un 19,33%, y la tercera, la 16ª, con un 17,76%. Las opciones de terminar un puesto más arriba ya descienden al 12%.

Es decir, que predice que sufrirá prácticamente hasta última hora como el cuarto equipo con más opciones a pesar de que, a día de hoy, es decimoquinto con tres puntos de renta y tiene por debajo también a Mallorca y Alavés.

La supercomputadora, con pocas dudas sobre el Betis

En el caso del Betis, el superordenador alberga pocas dudas en su predicción y le otorga un elevado porcentaje para acabar en su posición actual, la quinta, que, a día de hoy, concede el pasaporte para la Champions.

Así, sus opciones alcanzan el 73,8%, mientras que las de quedar sexto se quedan solo en el 17% y prácticamente le cierra el paso a posiciones más altas con un 0,31% de ser cuarto. Por ende, este modelo da prácticamente por hecho que conservará su puesto a falta de nueve jornadas.