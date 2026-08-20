El reto del Sevilla de volver a ganar en San Mamés cuatro temporadas después

La última victoria sevillista en Bilbao fue en abril de 2023 cuando el entonces equipo entrenado por Mendilibar venció por 0-1 con gol de Lucas Ocampos

El Sevilla FC acude este sábado al Nuevo San Mamés para enfrentarse al Athletic Club tras haber vencido en la primera jornada al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El cuadro sevillista buscará la victoria en un escenario que le ha resultado esquivo en sus últimas presencias. No ha ganado en sus tres últimas visitas y la última vez que sucedió fue en abril de 2023.

Las tres últimas visitas del Sevilla al Nuevo San Mamés acabaron con dos derrotas y un empate, tres encuentros del campeonato liguero. Ahora los de Luis García Plaza quieren cambiar la dinámica en Bilbao y repetir lo que el cuadro sevillista hizo, por ejemplo, en la temporada 22/23 cuando se impuso por 0-1.

Los detalles del último triunfo del Sevilla en San Mamés

La última victoria del Sevilla FC a domicilio se remonta al 27 de abril de 2023, cuando José Luis Mendilibar era el entrenador sevillista. Un final de temporada potente con el vasco en el banquillo que acabó con la consecución de la Europa League. También en ese curso venció a domicilio al Athletic en su estadio.

Lo hizo con un gol de Lucas Ocampos en el tiempo de descuento para vencer por 0-1. Los cambios en el Sevilla han sido llamativos desde entonces. Aquel día la alineación la formaron Dmitrovic; Jesús Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Suso, Fernando, Rakitic, Ocampos; Lamela y En-Nesyri. También salieron al campo desde el banquillo Montiel, Alex Telles, Pape Guaye, Bryan Gil y el Papu Gómez.

El rival era el Athletic de Ernesto Valverde, quien dejaba hace unos meses el cargo por Edin Terzic. En ese equipo sí permanecen un importante ramillete de futbolistas. Desde el guardameta Unai Simón, pasando por los Vivian, Yeray, Yuric, Sancet, Iñaki Williams, Nico Wiliams o Guruzeta.

Los últimos tres precedentes del Sevilla en Bilbao

Sin embargo, distintas han sido las tres últimas visitas del Sevilla a Bilbao. Sin ir más lejos la temporada pasada, también en los primeros compases del curso, caía derrotado ante el Athletic por 3-2. Fue concretamente en la primera jornada. Agoumé y Lukebakio fueron los autores de los goles del equipo entonces entrenado por Matías Almeyda. Nico Williams, Marooan y Robert Navarro firmaron los goles para el conjunto rojiblanco en ese duelo.

Un año antes, en el curso 24/25, el Sevilla de García Pimienta empató en el Nuevo San Mamés con un resultado de 1-1. Jaureguizar para los locales y Padilla, en propia puerta, fueron los goleadores. En el curso 23/24 perdía el Sevilla de Quique Sánchez Flores por 2-0 en la penúltima jornada de la competición. Los goles llevaron las firmas de Muniain y Raúl García.

Los números totales del Sevilla en Bilbao

Con más perspectiva, el Sevilla FC ha visitado en 91 ocasiones al Athletic de Bilbao en sus distintos escenarios. El balance es de 21 triunfos sevillistas, 33 empates y 73 derrotas. Un estadio siempre complicado para todos los visitantes, pero en el que los de García Plaza quieren los tres puntos para encadenar su segunda victoria seguida.