Las estadísticas dibujan el fichaje ideal para este Sevilla: el soldado Guridi, entre los mejores de Europa

El futbolista de Azpeitia firmó un debut brillante, marcando el primer gol nervionense en la 26/27 y atesorando datos de gran mérito que le coloca entre los futbolistas más destacados de LaLiga y de los cinco principales campeonatos del continente

El Sevilla FC ha encontrado en Jon Guridi a un fichaje ideal. Quizás no sea el nombre más ilusionante, como él mismo aseguró, pero no ha tardado en demostrar la diferencia que hay entre fichaje y refuerzo. Todos los jugadores nuevos que llegan a un club son fichajes pero sólo unos pocos refuerzan de verdad a una plantilla con su rendimiento. En el caso del ex del Alavés, ha empezado LaLiga abriendo el casillero nervionense de goles demostrando por qué ha sido elegido como lanzador por un Luis García Plaza que le conoce a la perfección y que sabe muy bien lo que le puede dar como mediocentro o como enganche.

"Hay que seguir trabajando. LaLiga no ha hecho más que empezar y yo creo que tenemos que seguir partido a partido”, ha resumido con humildad el futbolista vasco tras el encuentro ante el Rayo Vallecano. Las palabras de Guridi, remitidas a ESTADIO Deportivo por la agencia de prensa Iam Sports Solutions sirven para resumir la ética de trabajo y el hambre de victorias de un ﬁchaje que ha caído de pie en el Sánchez-Pizjuán y que lleva a cabo esa ambiciosa profesionalidad con la máxima prudencia y siempre desde un perfil bajo basado en currar mucho, hablar poco y no presumir nada de unas estadísticas que argumentan por sí solas la importancia de contar con un jugador como Guridi.

Las espectaculares estadísticas de Guridi, el soldado de Luis García Plaza

Antes de marcar el momentáneo 1-1 a la hora de juego había avisado con una volea que forzó una gran estirada de Augusto Batalla, meta del Rayo. "El azpeitiarra no se echó atrás. Nunca lo ha hecho", destaca su agencia de comunicación, que destaca "su intensidad y su talento para liderar la remontada ante los madrileños". Además de su primera diana, redondeó su actuación en su debut oficial con un asombroso 95% de precisión en el pase, entre ellos un 6/6 en campo contrario; con tres recuperaciones y con un esfuerzo esencial para abarcar campo y contribuir a la que el Sevilla sumase por fin una victoria en una jornada inaugural por primera vez en los últimos cinco años.

Además, como destacó el propio Sevilla FC en un reportaje en sus canales oficiales, Guridi se unió a la selecta lista de jugadores que marcaron un gol en su debut como blanquirrojos, por lo que desde su entorno destacan que "la historia entre Guridi y la ciudad de la Giralda no puede arrancar de mejor forma".

Como ha recordado el jugador de 31 años, esto acaba de empezar y da muchas vueltas; pero, si hay algún detractor que necesite más argumentos, ahí están los guarismos que le reconocen como el mejor de LaLiga en porcentaje de duelos ganados (44,07%), el segundo en porcentaje de duelos ofensivos exitosos (42,37%) y el tercero en intercepciones (2,67) y recuperaciones (6) por partido; así como el cuarto con mejor porcentaje de pases completados (82,82%) en una mezcla equilibrada de talento y esfuerzo que conoce bien un García Plaza con el que ya ha coincidido en 95 partidos oficiales.

Guridi se cuela entre los mejores de las grandes ligas europeas hasta en cinco parámetros del juego

Asimismo, los datos facilitados por Iam Sports Solutions le sitúan también entre los mejores jugadores de las cinco grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia) en parámetros como las recuperaciones (el sexto mejor) o los duelos defensivos ganados (octavos). Guridi también entra en el 'Top 10' europeo en intercepciones, pases totales completados y el índice de porfías en las que sale ganador. Una suma de condiciones que el vasco está convencido de que conquistarán a la exigente pero calurosa afición del Sevilla FC. Le correspondió con una ovación en su cambio (por Manu Bueno en el 82'). "Venía aquí como visitante y siempre imponía. Tener a esta aﬁción a tu favor es increíble", expresó tras el duelo contra el Rayo, justo después de firmar el mejor debut posible.