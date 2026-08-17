Guridi, el fichaje no ilusionante que hace saltar a la afición del Sevilla: "Sé lo que valgo"

El ex del Alavés sorprendió con su sinceridad nada más anunciarse su fichaje por un equipo que ha comenzado LaLiga con victoria gracias a la primera diana del mediocentro el día de su debut

"Tengo la experiencia suficiente en LaLiga para saber lo que valgo. Sé que el sevillismo no saltaría de alegría con mi fichaje, pero estoy aquí con confianza, con la personalidad que me caracteriza y confiando mucho en mí mismo para hacerlo lo mejor que pueda". Así de sincero se mostró Jon Guridi en su primera entrevista como jugador del Sevilla FC. Asumía sin complejos que no era un fichaje de esos que llevan el apellido de ilusionante. Fue así. La afición no festejó el anuncio de su llegada, pero sí brincó de manera eufórica con su debut; pues el mediocentro de 31 años se estrenó con un gol de penalti que sirvió para poner el momentáneo empate ante el Rayo Vallecano.

El debut perfecto para Guridi: gol, aplausos en el cambio y triunfo

Guridi se convirtió el sábado en el vigésimo primer futbolista nervionense que consigue celebrar su primera diana en su primer partido en un club al que ha llegado con la ventaja de la experiencia. La propia, la adquirida a lo largo de una carrera que arrancó en la prolífica cantera de la Real Sociedad antes de pasar por la 'mili' del CD Mirandés y por el manual de supervivencia del Deportivo Alavés, donde conoció a un Luis García Plaza en una etapa que indudablemente le ha dado ventaja en la adaptación al aterrizar ya con el libreto del técnico plenamente interiorizado. Podrá salir mejor o peor, pero desde la pretemporada se le veía que sabe en todo momento lo que el míster espera de él.

Marcó el 1-1, transformando el primero de los dos penaltis que lanzó el Sevilla FC, y muy probablemente habría aspirado a hacer un doblete si no hubiese estado ya en el banquillo de suplentes cuando Peque anotó también desde los once metros el definitivo 2-1 que permitió que el club blanquirrojo arrancase LaLiga con victoria cinco años después. Personalidad tiene de sobra, como demostró mandando callar a la grada del Córdoba CF que hacía bromas con su alopecia. No será el fichaje con el que sueñan los aficionados, pero desde el primer día ha dejado claro que sabe cómo aportar lo que el equipo necesita.

Futbolistas del Sevilla FC que debutaron con gol en el siglo XXI

09/09/2001 | Moisés García | Real Zaragoza 1-1 Sevilla FC

31/08/2003 | Julio Baptista | Sevilla FC 1-0 Atlético de Madrid

29/08/2004 | Renato Dirnei | Sevilla FC 1-0 Albacete

23/08/2014 | Aleix Vidal | Sevilla FC 1-1 Valencia

29/11/2015 | Sergio Escudero | Sevilla FC 1-1 Valencia

08/05/2016 | Diego González | Sevilla FC 1-4 Granada

20/08/2016 | Wissam Ben Yedder | Sevilla FC 6-4 Espanyol

20/08/2016 | Pablo Sarabia | Sevilla FC 6-4 Espanyol

20/08/2016 | Franco Vázquez | Sevilla FC 6-4 Espanyol

20/08/2016 | Luciano Vietto | Sevilla FC 6-4 Espanyol

20/08/2016 | Hiroshi Kiyotake | Sevilla FC 6-4 Espanyol

15/01/2017 | Stevan Jovetic | Sevilla FC 2-1 Real Madrid

19/08/2018 | André Silva | Rayo Vallecano 1-4 Sevilla FC

18/08/2019 | Sergio Reguilón | Espanyol 0-2 Sevilla FC

06/02/2021 | Papu Gómez | Sevilla FC 3-0 Getafe

15/08/2021 | Érik Lamela | Sevilla FC 3-0 Rayo Vallecano

22/09/2021 | Gonzalo Montiel | Sevilla FC 3-1 Valencia

17/09/2023 | Dodi Lukébakio | Sevilla FC 1-0 Las Palmas

30/08/2025 | Alfon González | Girona 0-2 Sevilla FC

02/02/2026 | Neal Maupay | Mallorca 4-1 Sevilla FC

16/08/2026 | Jon Guridi | Sevilla FC 2-1 Rayo Vallecano