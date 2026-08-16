José Ignacio Navarro tiene 15 días para fichar dos pivotes y García Plaza da su sitio a Manu Bueno

Llegó Guridi y promocionó Nico Guillén, pero la sala de máquinas nervionense sigue en números rojos tras las salidas de Gudelj, Mendy, Sow y Joan Jordán; con Kochorashvili en el punto de mira y el interesante ofrecimiento de Witsel, como con el onubense, la alternativa puede estar en casa

Llegó a principios de verano Jon Guridi, que arrancó el duelo ante el Rayo Vallecano de '10' y terminó en el doble pivote junto a Lucien Agoumé, pero el Sevilla FC sigue teniendo un déficit claro en su 'sala de máquinas'. Y es que se han marchado Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Djibril Sow y Joan Jordán, motivo por el que ha promocionado Nico Guillén (titular este sábado también a sus 18 años) y se mantiene en las convocatorias Edu Altozano, que jugará en el Sevilla Atlético. También el sempiterno Manu Bueno, que convenció a Luis García Plaza cuando llegó a finales de la 25/26 y parece repetir ese guiño de confianza en este verano crucial para su carrera deportiva.

"En la acción del (tercer) penalti, el mérito de la jugada es de Manu Bueno, así que nombradlo también. El 80% de la jugada es suya. Robbie Ure ha estado muy bien, aunque lo veo un poco perdido aún. Me sorprende que le deis casi toda la responsabilidad del 2-1. El equipo se ha repuesto a base de insistir. Todo el mundo ha aportado y, al final, con diez jugadores ha llegado un robo de balón buenísmo de Manu", afirmaba ante los medios el preparado madrileño, que daba su sitio a un canterano que no suele acaparar elogios, pero que cumple a menudo y, a tenor de estas palabras, oposita a la titularidad el próximo sábado 22 de agosto a las 17:00 horas en San Mamés ante el Athletic Club.

Con ficha del filial o no, pero seguirá con toda seguridad

Ha entrado Manu Bueno en su último año de contrato y, a quince días de que se cierre el mercado estival, su futuro pasa por quedarse en la primera plantilla aunque no renueve de inmediato, como adelantó ESTADIO Deportivo, a expensas de si lo hará con ficha del filial o no (con 22 años, aún puede). Aunque varios clubes, tanto de Segunda división como del extranjero, se han interesado por su situación, pero el 'underbooking' por dentro ha provocado que, pase lo que pase de aquí al 31 de agosto, su continuidad no esté en duda, salvo oferta fuera de mercado que permita monetizar su adiós. En los próximos meses se evaluará si prorroga la mínima vinculación existente en estos momentos.

La idea es que lleguen dos mediocentros más de aquí al 31-A

El rol de Manu Bueno dependerá en gran parte del éxito de las gestiones de Juan Ignacio Navarro para potenciar el doble pivote. El director deportivo del Sevilla FC tiene muy adelantado el fichaje de Giorgi Kochorashvili a la espera de rematar las negociaciones con el Sporting CP para que le deje salir cedido con opción de compra, al tiempo que ha sido ofrecido Axel Witsel, que llegaría a coste cero, aunque el Niza lo tiene casi cerrado. También trascendió una consulta al Rangers por otro escocés, Connor Barron. Muchos movimientos en pos de compensar el citado déficit en el eje de la parcela ancha para que Luis García Plaza cuente con un plantel de garantías para afrontar las dos competiciones.