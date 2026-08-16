Ignacio Navarro devuelve el optimismo a la afición del Sevilla: "Hacía dos veranos que no estaba con ese punto de ilusión"

ESTADIO Deportivo ha podido conversar con los aficionados sevillistas acerca de las sensaciones de cara a esta nueva temporada, donde hay cierta ilusión tras las actuaciones de Ignacio Navarro en el mercado y la seriedad con la que se aparenta afrontar este año

Hay que remontarse hasta el año 2021 para ver la última vez que el Sevilla FC consiguió ganar el primer partido de liga. Contra el mismo rival, aunque de forma algo más tranquila, también consiguió sumar tres puntos para encauzar un buen comienzo. Cinco años después, con todo lo que ha llovido, los nervionenses copian el estreno. Un tardío gol de Peque de penalti convirtió el encuentro del pasado sábado en un auténtico tesoro, teniendo en cuenta que aún queda mucho por traer en estas dos últimas semanas de mercado. Aquí es donde tiene que aparecer José Ignacio Navarro, al que los sevillistas no dejan de alabar por algunas de las tareas que ya ha conseguido solventar.

En ESTADIO Deportivo, en la previa del encuentro frente al Rayo Vallecano, quisimos hablar con varios aficionados para conocer sus sensaciones acerca de lo que se ha vivido este verano. El protagonista claro es el director deportivo, que ha conseguido dar salida a varios descartes del club y al que le quedan deberes más que importantes en el apartado de llegadas. Es complicado incluso cuantificar las incorporaciones que hacen falta, aunque se prevé que pueda haber hasta cuatro o cinco movimientos que refuercen tanto el centro del campo como la delantera sevillista.

Las alabanzas al mercado de Ignacio Navarro

El sevillismo se agarra a cualquier clavo ardiente para poder ilusionarse de cara al comienzo de la temporada, y la afición lo tiene claro este año. El director deportivo José Ignacio Navarro se ha erigido como la cabeza visible de un optimismo que se refrendó el pasado sábado frente al Rayo Vallecano. Hacen falta muchas llegadas y deberes por completar, pero hacía tiempo que la figura de un director deportivo no despertaba tanta aceptación entre la afición.

"Ignacio Navarro, hasta ahora, lo está haciendo muy bien. Vamos a ver cuando se cierre el mercado y qué hace el equipo, ya que todavía hace falta que traiga más futbolistas y que salgan más jugadores, pero hasta ahora lo está haciendo de maravilla", declaró uno de los aficionados.

Otro también se deshizo en elogios, destacando sobre todo el apartado de salidas. "La gestión es de cum laude. Nada más que haberse quitado a Nianzou, Jordán y demás. Ahora lo que tiene que conseguir es la matrícula de honor cuando acabe el mercado".

El sevillismo tiene claro lo que falta por traer

La victoria del pasado sábado dejó cosas tanto positivas como negativas, evidenciando que hacen falta varias incorporaciones que permitan dar cierta calidad al equipo. Cuando los aficionados hacen la carta a los Reyes Magos, tienen claras sus peticiones.

"Le hace falta al Sevilla un delantero y dos tíos en el centro del campo. (...) Toda la liga no va a aguantar con Nico Guillén y Manu Bueno", respondió uno de los encuestados.

"Medio centro, un delantero... Diría también algún extremo. Cuatro futbolistas por lo menos", declaró otro de los sevillistas. En este apartado, hay más que consenso entre el sevillismo.

¿Hay más optimismo este verano con el Sevilla?

Más allá de los tres puntos conseguidos frente al Rayo Vallecano, ya en la previa se respiraba cierta ilusión. Las gestiones de Ignacio Navarro o la templanza de García Plaza parecen haber calado en una afición que, por primera vez en años, ve cosas más serias. "¿Un poco más de optimismo? Con el club, con la plantilla y con los jugadores. Con el entrenador también. Ahora, con la directiva no, sigue el mismo problema de siempre. A ver si venden y se van ya", declaró uno de los aficionados.

"Hacía dos veranos que no estaba con ese puntito de ilusión. Este año estoy más ilusionado. No sé si es porque cogí este año con más ganas, pero sí es verdad que estoy más ilusionado que otros años", respondió otro sevillista.

Sin embargo, hay ciertas voces que aún no se atreven a hablar de optimismo. "No sufrir, como lo hemos sufrido los dos últimos años, poco más. Con eso ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque vaya dos añitos que llevamos".