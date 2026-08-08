Lo que falta para cerrar y anunciar el fichaje de Kochorashvili por parte del Sevilla

Con las conversaciones encauzadas, el Sevilla espera rematar la próxima semana la operación tras el 'sí' del medio con un Sporting centrado en otros asuntos; hoy no juega en el estreno liguero luso

A una semana del comienzo liguero, José Ignacio Navarro avanza en diferentes operaciones para contar con nuevos efectivos en el primer partido de LaLiga, el próximo sábado contra el Rayo, y no resulta descabellado que lo consiguiera tanto en cuanto hay negociaciones en la fase final, sobre todo para potenciar el centro del campo.

De este modo, la dirección deportiva nervionense tiene encauzada la incorporación de Giorgi Kochorashvili, centrocampista georgiano de 27 años que gusta mucho en Nervión y conoce LaLiga tras su paso por el Levante.

El Sevilla irrumpió con fuerza en la puja cuando el Getafe se encontraba en la 'pole' y la opción nervionense sedujo desde el primer momento al centrocampista pese a que han llamado a su puerta numerosos clubes, lo que ha resultado clave para que todo apunte a que será el próximo en integrar el nuevo proyecto blanquirrojo.

La semana próxima es decisiva tras sentar las bases del acuerdo

De este modo, Sevilla y el Sporting Clube han sentado las bases del acuerdo con un punto intermedio entre las posturas iniciales de ambos, pues los lusos querían venderle de forma definitiva y los nervionenses, una cesión con opción a compra. En este sentido, la fórmula elegida es un préstamo con obligación de compra, probablemente en función de se cumplen una serie de objetivos. El montante de la adquisición final rondaría los cinco millones de euros.

Todavía faltan limar detalles del acuerdo, pero las condiciones principales ya están consolidadas. Tanto es así que desde Portugal aseguran a ESTADIO Deportivo que la próxima semana será decisiva y que uno de los motivos por los que no se ha resuelto ya es porque el Sporting ha priorizado otras salidas antes que la del georgiano.

En este sentido, los del José Alvalade están centrados en las negociaciones para las ventas de central Ousmane Diomande, el extremo izquierdo Pedro Gonçalves y el mediocentro Daniel Bragança, a sabiendas de que Kochorashvili ha elegido al Sevilla y que su salida será, a priori, más sencilla.

Kochorashvili no jugará hoy en el estreno liguero del Sporting

Tan cantado está su adiós ante dichos avances que el centrocampista no ha sido convocado para el estreno liguero del Sporting, que se enfrenta en la noche de hoy al Estrela Amadora en la jornada 1 del campeonato portugués.

Si nada se tuerce, pues la operación está encauzada, pero no cerrada, Kochorashvili será el relevo en el centro del campo de Djibril Sow, traspasado al Genoa por cuatro millones de euros, cantidad correspondiente a su cláusula de rescisión, Cabe recordar que el verano pasado se rebajó a la mitad su precio de liberación como compensación por aceptar la reducción de su sueldo para aliviar la complicada situación nervionense.

Así las cosas, en los próximos días se espera que se remate la operación para que el Giorgi Kochorashvili viaje cuanto antes a Sevilla y se sume al resto de compañeros como el séptimo fichaje.