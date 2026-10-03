Sergio Rico y los ídolos del Sevilla FC, protagonistas en el homenaje a Emery: "Siempre es un gusto volver al Sánchez-Pizjuán"

El portero de Montequinto, junto a otros exjugadores, ha estado presente en el homenaje que el club sevillista ha querido brindar a Emery con motivo de la celebración del trofeo Antonio Puerta que, en esta ocasión, viaja a Inglaterra

"Siempre es un gusto volver al Sánchez-Pizjuán". Esas han sido las escuetas palabras de Sergio Rico, una de las figuras de ese Sevilla campeón de Unai Emery, una vez que salía de la puerta de cristales del feudo nervionense. Y es que, a pesar de que esta ocasión del Trofeo Antonio Puerta no ha podido quedarse en la capital hispalense, la noche de hoy iba aún más allá. Quitando el evidente homenaje a Antonio Puerta, Emery también ha acaparado mucho de los focos de la noche sevillana, y no era para menos. En el césped, los tres principales motivos para ello.

Las tres Europa League encabezaban el terreno de juego y, junto a estos títulos, jugadores de gran envergadura que tuvieron importancia en la época del técnico vasco en Nervión. Negredo, Jesús Navas, Nico Pareja, Fazio, Diogo Figueiras, Coke y Javi Varas fueron los que acompañaron en este reconocimiento que se le quiso dar a Unai en un día más que especial para él, ya que regresaba al lugar donde consiguió hacerse grande antes de dar el paso al todopoderoso PSG. La grada no dudó en darle una merecida ovación, y todo ello acompañado de ese cántico que decía "es que yo sin tí, Emery, no podría yo ser feliz. Llévame a Varsovia, llévame a Tblisi...". Más de diez años de ese momento. Seguro que más de un sevillista en la grada habrá pensado en la rapidez del paso del tiempo.

ESTADIO Deportivo, en la previa del encuentro, pudo captar mucha de las llegadas de esos jugadores. Uno de los que habló fue Federico Fazio, que también quiso referirse a su felicidad a la hora de regresar al Sánchez-Pizjuán. Eso sí, estos ídolos del sevillismo estuvieron varios minutos junto a todos los aficionados que le pedían una foto. Pequeños y mayores se agolparon a ese lugar para poder sacarse una instantánea con parte importante de aquellos campeones de las tres Europa League consecutivas. Un logro que, por ahora, únicamente tiene el equipo sevillista.

Emery, emocionado en su regreso a casa

El técnico vasco, tras el encuentro, ha hablado para los medios oficiales del Sevilla FC. Es por ello que no ha dudado en agradecer el apoyo a todo el sevillismo. "Como profesional, vivo los momentos de diferente manera. El Sevilla FC me enseñó muchas cosas, me hizo mejor entrenador y personal. Desde que me fui, he venido poco, pero hoy era un día importante. Vine a competir con el Villarreal y, por desgracia, por lo de Reyes. Esta vez, mucha más distendido, porque era un amistoso y, aunque tienes que darle seriedad, me han sorprendido ver los trofeos que ganamos, varios ex jugadores, toda la gente que estaba. Me siento querido y yo también quiero a la gente de aquí".

"Ha sido una sorpresa (que corearan su nombre). Esperaba una gran entrada, pero he podido revivir los grandes momentos que viví aquí. También feliz por reencontrarme con jugadores que demostraron su lealtad y su compromiso para conseguir los objetivos. He recordado esos momentos tan bonitos. Con este calor en estas fechas, también me acuerdo de lo bonito de Sevilla".