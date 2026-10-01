Guido paga la primera de Aguirre en Valencia

El futbolista argentino organizó la primera comida de unión de la plantilla tras la llegada del 'Vasco' Aguirre al conjunto che

Se respira un aire nuevo en Paterna. La llegada de Braulio y Javier Aguirre al Valencia CF es un soplo de aire fresco para un grande que se ha tenido que acostumbrar a estar en batallas que antes veía desde un pedestal y de las que por ahora sale con vida, pero no consigue librarse.

La elección del mexicano para el banquillo no es ninguna casualidad. El mexicano es un veterano de 'guerra', que sabe sacar lo mejor de sus futbolistas, a los que quiere darles "un poco de cariño individual" aprovechando lo que resta de parón. Seguro que ha sido parte de lo que ha ocurrido este 1 de octubre en la ciudad deportiva.

Una vez concluido el entrenamiento, la plantilla ha decidido quedarse a comer en Paterna y compartir un asado, la clásica barbacoa argentina. Precisamente, Guido Rodríguez ha sido uno de los líderes de dicha actividad, e incluso varias informaciones apuntan a que el argentino habría pagado la comida. Él, junto a Jesús Vázquez y Pepelu, se ha puesto al frente de las brasas con la carne. Se trata de una manera de hacer grupo, de subir el ánimo, cuando todavía queda más de una semana para el próximo partido de liga, la visita al Racing en Santander.

Lógicamente, esta comida no va a traer resultados por sí sola. Lo del asado en el fútbol no es nuevo. Los argentinos lo hacen para generar buen ambiente en el vestuario y no siempre sale bien. Lo hizo varias veces Matías Almeyda en el Sevilla y no le acabó funcionando. Lo hizo Argentina en el Mundial y, en cierta manera, sí que le fue bien, puesto que llegó hasta la final. En este caso, es una obviedad que el equipo necesita mejorar, y mucho, para obtener un mejor rendimiento sobre el terreno de juego, pero sí transmite que no hay nada roto, que el vestuario está unido y que todos quieren sacar esto adelante.

Por eso el fichaje de Aguirre no es casualidad, porque es un entrenador que trabaja muy bien la parte psicológica y sabe que lo primero que tienen que hacer los jugadores para ganar la batalla es salir de las trincheras y pelear. Solo así podrán superar los malos resultados que ha estado teniendo el equipo este curso y temporada tras temporada.

Hay que recordar que el Valencia llegó a este parón de selecciones en puestos de descenso, penúltimo clasificado solo por delante del Málaga, habiendo sumado tan solo una victoria y un empate en las siete primeras jornadas, en las que tiene un pobre registro goleador de cuatro tantos. A Aguirre le queda mucho trabajo por delante, pero el asado de Guido no es una mala manera de empezar.