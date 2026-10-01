Maffeo celebra la llegada de Javier Aguirre al Valencia con un secreto: "Me sacó de estar hundido"

El lateral diestro ya coincidió con el técnico mexicano en el Espanyol, siendo muy joven, y luego en el Mallorca, recordando cómo supo llegarle al grupo con sus charlas para lograr la salvación del conjunto balear

Javier Aguirre ha tomado las riendas del Valencia con el objetivo de revertir una dinámica de juego y resultados que ha llevado al equipo che a ocupar puestos de descenso en LaLiga y se llevó por delante la cabeza de Carlos Corberán hace ya más de dos semanas. Con el parón como aliado para tratar de inculcar sus conceptos y limpiar la mente del grupo, el técnico mexicano tirará de su experiencia en otras situaciones similares para responder a la confianza depositada por Braulio Vázquez y a su vez buscará apoyarse en los pesos pesados del vestuario y en otros jugadores a los que conoce bien, como son el lesionado Copete y Pablo Maffeo, uno de los fichajes del pasado verano.

Al respecto, el lateral derecho hispano-argentino ha alabado la labor del entrenador azteca al frente del Mallorca, en cuyas filas ya trabajó a sus órdenes. "Fueron dos temporadas y unos partidos. Llegó allí cuando estábamos en una mala situación y nos sacó adelante. Es una persona intensa, que sabe lo que quiere y, sobre todo, buena gente. Como lo veis vosotros, con nosotros es muy cercano. Al final, ahí está toda su carrera, que también es por algo", señaló el defensor, que antes de coincidir con el 'Vasco' en el conjunto bermellón ya fue llamado a filas por él en algunos entrenamientos del primer equipo del Espanyol, antes de marcharse a Manchester City aún en edad juvenil.

Una charla en el Mallorca que no se le olvida

Por ello, lo conoce de sobra y cree que su veteranía puede ser una herramienta clave, desvelando una anécdota que pone de relieve su capacidad para llegar a los futbolistas. "Al final creo que las ha visto de todos los colores, así que sabe lo que necesitamos. En Mallorca nunca me voy a olvidar, ni se va a olvidar el equipo, de una charla que nos dio cuando íbamos a jugar a Sevilla, en el Pizjuán. Fue unas horas antes del partido. Estábamos fatal. La situación era complicada. Aquí estamos al principio de Liga y obviamente lo vamos a sacar. Nadie tiene ninguna duda ahí dentro. Allí estábamos mal de verdad. Vino el Granada, si ganábamos prácticamente estábamos salvados, y nos metió un 2-6 en casa a falta de tres o cuatro jornadas. Ahí estábamos jodidos de verdad. El equipo estaba mal, estaba hundido. No nos hablábamos, pero no por discusiones ni nada, sino porque estábamos hundidos. Él llegó y nos dio una charla que se queda para nosotros, pero el equipo reaccionó. Creo que eso es lo bueno que tiene: sabe en cada momento lo que tiene que decir", señaló.

La frase de Aguirre que le hace gracia: "Sin técnica no hay táctica"

Además, Maffeo sacó a relucir algunas de las 'coletillas' de un Aguirre que sabe conectar con el público. "Él dice que se juega como se entrena. Tiene muchas frases más que ya sabéis aquí todos, y yo me sé alguna más que irá saliendo. A mí me hace mucha gracia una que dice: 'Sin técnica no hay táctica'. Esta me encanta. El otro día la dijo por primera vez y yo me empecé a reír. Esta la escucharemos muchas veces más", bromeó en los medios oficiales del Valencia.

"Al final, la diferencia entre Primera y Segunda División no es grande a nivel de jugadores, obviamente quitando los equipos de arriba. Cualquiera podríamos estar en Segunda División. Creo que con confianza y motivación consigues sacar tu mejor versión, y él lo que consigue a través de las charlas. Pero no solo dentro del campo, también fuera. Tú estás fuera del campo, él ve que estás mal y va a venir. No le importa si estás jugando todos los partidos o si no estás jugando. Él te necesita y nos lo ha transmitido así desde el primer día. A mí personalmente me lo ha demostrado. Él me necesita cuando yo he estado lesionado, cuando he jugado menos o cuando he jugado más", añadió.

No solo es un motivador, sino "un buen entrenador de fútbol"

Pero, por encima de todo, más allá de su discurso para levantar la moral del vestuario, el ex del Girona recalca que el mexicano sabe tocar las teclas necesarias a nivel futbolístico para hacer crecer a un equipo. "Es un entrenador que, aparte de ser motivador, es buen entrenador. Creo que se rodea de gente que le complementa a él y él complementa a la gente del staff que tiene. La combinación es muy buena. Para mí, ¿qué te voy a decir? Para mí es el entrenador que me sacó de estar hundido y luego hizo lo que hizo en Mallorca", destacó.

Por ello, Maffeo no tiene dudas de que con Javier Aguirre, el cuadro valencianista podrá recuperar ese carácter competitivo tan necesario para salir de la zona baja de la tabla. "Creo que es lo que nos falta y él nos lo puede dar. De hecho, nos lo va a dar. Seguro que nos lo va a dar. Es una persona que te lo exige, pero te lo exige desde el bien. Para nosotros eso es súper importante. Te llega al jugador y también como persona. Tú también haces muchos más esfuerzos por él", sentenció,