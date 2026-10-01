Julen Guerrero, ex del Athletic, hospitalizado por un infarto: ya está fuera de peligro

El ex jugador rojiblanco, actual manager general del CD Estepona, se recupera en su domicilio de una afección cardiaca

Mito del Athletic Club, cuya camiseta defendió en 414 encuentros oficiales, Julen Guerrero ha sufrido un infarto de miocardio del que felizmente se está recuperando con normalidad en su domicilio. El que fuese internacional español, de 52 años, se encuentra fuera de todo peligro después de que la pasada semana se sintiera indispuesto y tuviese que ser hospitalizado, lo que confirmó dicha dolencia tras no haber padecido anteriormente ningún problema de salud similar, según informa Marca.

Actualmente, el ex jugador vasco ejerce como manager general del CD Estepona, en Segunda RFEF. Una aventura cuanto menos curiosa después de que hace un año formase parte de la candidatura de João Diogo Manteigas para convertirse en el director de la cantera del Benfica, si bien finalmente fue Rui Costa quien salió reelegido como presidente del conjunto portugués.

El de Portugalete llegó al club de la Costa del Sol en una situación crítica, pues el equipo se encontraba en puestos de descenso. Pero en estos más de nueve meses ha logrado reflotar la nave pese a ostentar un cargo nuevo en su carrera, pues hasta ahora, desde que colgó las botas, sólo había trabajado en los despachos como coordinador de la cantera del Málaga en la campaña 11/12, habiéndose estrenado previamente en los banquillos al frente del Juvenil A rojiblanco.

El sueño del Athletic, siempre presente

Julen Guerrero vivió su última experiencia como técnico en la 24/25, al frente del Amorebieta, si bien fue destituido después de solo 10 partidos. Pero sin duda sus mayores éxitos llegaron como seleccionador español sub 15, sub 16 y sub 17 entre 2018 y 2023. Lo que sí parece lejos, visto el devenir de su carrera, es que a corto plazo pueda cumplir su sueño de entrenar al primer equipo del Athletic, como ha expresado en más de una ocasión. "Las cosas se tienen que dar. Aparte de que yo quiera y lo esté deseando... también tiene que querer la otra parte. Que es la que decide. Yo no decido. Son los primeros que tienen que tomar esa decisión, que yo esté allí. Si se da será mucho más factible. El hecho de que yo quiera... No sirve de mucho", aseguró al respecto.

Pide confianza para Terzic y da un tirón de orejas a Uriarte

Mientras tanto, sigue muy pendiente de la actualidad del conjunto bilbaíno y recientemente rompió una lanza en favor de Edin Terzic. "Es una temporada diferente porque viene un entrenador diferente, con sus ideas que está intentando implantar. Estamos viendo diferentes formas de jugar y, en ese aspecto, el equipo se va poco a poco acoplando a sus ideas. Hay que tener un poco de paciencia. Ojalá deje huella como Heynckes. A nosotros también, cuando él llegó, nos hizo muchos cambios y creo que en este aspecto también está habiendo ahora”, señaló.

Al mismo tiempo, no obstante, también le dio un tirón de orejeas al presidente rojiblanco, Jon Uriarte, por su recorte en las entradas de cortesía. “El club trabaja para buscar recursos y tomar determinadas decisiones, pero sobre todo cuando estas afectan a colectivos actuales o que han estado vinculados al club, como pueden ser exjugadores o expresidentes, a quienes el Athletic cuida mucho, es bueno hablarlas y cuidar mucho las formas en ese aspecto. Si el club toma este tipo de medidas, no cuesta nada hablarlas con todos: con los jugadores actuales, con los exjugadores, con los empleados… Estoy convencido de que todos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y quitarnos cosas para que el Athletic tenga la mejor plantilla posible, pero es importante cuidar las relaciones”, afirmó.