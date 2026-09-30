La comparativa entre Ernesto Valverde y Edin Terzic de Berenguer, jugador del Athletic: "Nada que ver"

El extremo apuntó en Radio Marca que el técnico alemán está "haciendo las cosas bien". Además recordó que el pasado curso con el Txingurri "hubo mucho lesionado y muchos partidos"

El Athletic Club está en esta 2026/27 afrontando un giro de 180 grados tras la salida de Ernesto Valverde al final del pasado curso y la llegada de un Edin Terzic que viene avalado por su rendimiento en la Bundesliga al frente del Dortmund. Edin Terzic generó ciertas dudas al principio de ala temporada con el Athletic Club después de encajar dos derrotas consecutivas ante Sevilla y Barcelona. Después llegaron dos triunfos seguidos ante Celta de Vigo y Atlético de Madrid, una victoria que fue especialmente positiva por tratarse de un rival de los que peleará por entrar en Champions League al final de temporada.

El Athletic Club ha llegado al parón de selecciones con dos empates seguidos ante Elche y Alavés y con un partido pendiente ante el Levante que se suspendió por las inclemencias meteorológicas. Con este arranque de temporada, este pasado martes en Radio Marca, el extremo Álex Berenguer fue cuestionado por las diferencias del Athletic Club de Ernesto Valverde y el de Edin Terzic.

Berenguer se moja sobre las diferencias entre el Athletic Club

El Athletic Club tiene a su 'favor' el hecho de que los leones no juegan esta temporada en Europa, por lo que la carga de partidos será menos para Edin Terzic. El Athletic Club el pasado curso disputó la Champions League con una fase liga en la que se juegan como mínimo ocho encuentros. La competición continental terminó pasando factura al Athletic Club, tanto a nivel físico con varias lesiones, como a nivel mental por el mal papel que tuvieron los de Ernesto Valverde.

Álex Berenguer habló precisamente de eso, de las lesiones que sufrieron el pasado curso en el Athletic Club: "Estamos haciendo las cosas bien. El año pasado fue como fue. Hubo mucho lesionado, muchos partidos y bueno, no se pudo hacer mucho más". Apuntó también Berenguer el buen nivel físico de los leones con Terzic al frente y que todo es cuestión de seguir insistiendo: "Creo que este año no tiene nada que ver, creo que físicamente el equipo está bien, se ve en el campo que corremos los 90 minutos sin parar. Creo que va a ser seguir insistiendo y hacer lo que nos pide el míster que tiene muy buenas ideas". El extremo del Athletic Club se mostró seguro de que las cosas terminarán por salir: "Es ir partido a partido, intentar hacer lo que nos pide el míster y seguramente irán llegando los resultados, estamos haciendo las cosas bien".

Edin Terzic empieza a tomarle el pulso al Athletic y a LaLiga

El rol de Berenguer en el Athletic Club de Terzic

Berenguer comentó que está dispuesto a jugar en la posición que le pida Terzic así como hizo en otros equipos como Osasuna o el Torino: "En Osasuna jugaba de carrilero, en el Torino de carrilero y alguna vez de lateral. No tengo ningún problema. No lo habíamos hablado. Creo que él lo sabía que podía hacer ese rol, pero no lo habíamos hablado. Me sorprendió un poco, pero para lo que necesite el equipo y el míster. Ya he hecho ese papel en otro tiempo y si me toca volver a hacerlo no pasa nada".