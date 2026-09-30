El Athletic y Edin Terzic acercan un pellizco económico a un club 'satélite' de Osasuna

El técnico alemán ha tirado de varios canteranos de cara a la final de la EH Txapela ante la Real Sociedad y en la Mutilvera, conjunto convenido de los rojillos, están muy atentos a uno de ellos

En pleno parón internacional, el Athletic Club ha llevado a cabo este miércoles su tercera sesión de la semana con la presencia de hasta ocho 'cachorros'. Edin Terzic, que se perdió la primera parte del entrenamiento por un problema que le traía de vuelta de Sevilla, donde presenció el España - Croacia de la Nations League, llamó a filas a los porteros Mikel Santos y Simón García. los defensas Iker Monreal y Beñat Larrea, los centrocampistas Javi Sola, Selton Sánchez y Adrián Pérez y el delantero Igor Oyono. Todos ellos tienen opciones de estar este viernes en Anoeta, en la final de la EH Txapela ante la Real Sociedad.

La trayectoria de Javi Sola en Lezama

Especialmente llamativo es el caso de Javi Sola, que se ha convertido en este arranque de temporada en uno de los pilares del Bilbao Athletic, tercer clasificado en su grupo de Primera RFEF, después de tres campañas previas en Lezama. Fue en 2032 cuando el centrocampista navarro llegó procedente de la Mutilvera para jugar en un primer momento en el Basconia, aún en edad juvenil. Pero el salto al primer filial le ha costado más de lo esperado.

Mediada la 24/25 se marcó cedido al Amorebieta y la pasada campaña solo jugó 9 partidos con el Bilbao Athletic, alternando de nuevo con el Basconia en Segunda RFEF, categoría en la que ya jugó 13 partidos hace cuatro temporadas con el conjunto navarro, cuando aún tenía 17 años. Por ello, llamó la atención del Athletic, entre otros muchos equipos, aunque el club del Valle de Aranguren, convenido con Osasuna, hizo todo lo posible por tratar de facilitar su marcha a Tajonar.

Un acuerdo que depende de su salto al primer equipo

Finalmente, desde Lezama se llevaron el gato al agua y llegaron a un acuerdo con el club de Mutilva que ahora está más cerca de hacerse realidad, pues el mismo depende de que Javi Sola pase a formar parte del primer equipo rojiblanco, como informa Noticias de Navarra.

La clave está en que la Mutilvera, ante la progresión del mediocentro nacido en Sangüesa, decidió hacerle en su momento una licencia federativa de categoría P, que corresponde a un jugador profesional. Siempre con el visto bueno del protagonista, se dio un paso que lleva aparejado necesariamente la firma de un contrato entre las partes, con una retribución mayor a la mera compensación de los gastos derivados del deporte, y siendo un mínimo de 14 las licencias de este tipo que un club de Segunda RFEF debe comprometerse a tener a lo largo de una temporada.

Renunció a 7.000 euros para confiar y llevarse un pellizco mayor

De ese modo, la entidad navarra buscaba que su jugador no se fuese sin dejar alguna compensación económica. Aunque con su adiós al Athletic renunció a los 7.000 euros de su cláusula de rescisión. Eso sí, a cambio de recibir una indemnización económica mayor si Javi Sola acaba dando el salto al primer equipo, algo que ahora parece más cerca. De momento suma todos los minutos (450) en las cinco jornadas disputadas esta campaña por el Bilbao Athletic y ya está en el punto de mira de Edin Terzic.