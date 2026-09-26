La reflexión de Julen Guerrero sobre los exjugadores del Athletic: "Hay que ser agradecidos"

La leyenda y excapitán del Athletic cuestiona la falta de comunicación entre la directiva y, en este caso, la asociación de exjugadores, para los que reivindica las entradas, sobre todo a los que no llegaron a Primera o no tienen poder económico

La polémica por las entradas para los exjugadores del Athletic sigue dando que hablar. El último en referirse a ello ha sido Julen Guerrero. El que fuera capitán rojiblanco considera que quienes defendieron la camiseta del club merecen un reconocimiento y pone el foco especialmente en aquellos que, después de su etapa como futbolistas, continúan vinculados a la entidad.

"Lo primero que tenemos que ser es conscientes de que el Atleti es muy grande en todos los aspectos y que hay muchas cosas alrededor del club que creo que son importantes y hay que darles un respeto", aseguró Julen Guerrero en Radio Euskadi, donde también dijo que hay que ser "conscientes y agradecidos a todos los que nos han sido los antepasados, donde hemos podido disfrutar con ellos y donde ellos nos han marcado un poco el camino".

El exfutbolista también pone sobre la mesa una realidad: no todos los jugadores que pasaron por el Athletic tuvieron la misma trayectoria ni alcanzaron la misma situación económica. Hay quien puede pagarse una entrada sin problemas y hay quien no.

"Dentro de la asociación de jugadores hay jugadores que han llegado a primera división y que económicamente están en un estatus que les permite el poder disponer de un carnet o dos, o los que consideren oportunos. Y hay otros que han tenido la suerte de llegar al primer equipo y que en ese aspecto, económicamente no han podido alcanzar un nivel", explica.

Para Guerrero, ese vínculo también debe tenerse en cuenta. Especialmente porque muchos de esos exjugadores siguen formando parte de la asociación y colaborando con el Athletic. "Así todos siguen estando dentro de la asociación, siguen haciendo una gran labor social para el club, voluntariamente, y como imagen del Athletic".

Por eso, su respuesta sobre las invitaciones es clara. "Creo que en ese aspecto el poder entregarles una invitación a cambio de toda esa labor que están haciendo para que puedan ir a San Mamés me parece un gesto muy bonito".

Por último, Julen también cuestiona la falta de tacto entre la directiva y, en este caso, la asociación de exjugadores. "Creo que en ese aspecto, siempre que ha habido comunicación, al final hay un entendimiento. Todos queremos por encima de todo el bien del club, todos queremos que el primer equipo funcione", afirma. Aunque deja una última reflexión: "Si nos olvidamos de los antepasados, creo que no es el camino adecuado".