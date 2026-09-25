La "espinita clavada" de Nico Williams en el Athletic y su gran objetivo: "Pasaríamos a la historia"

El extremo apunta alto y sueña con levantar un título europeo con el conjunto bilbaíno, algo que nunca han conseguido los rojiblancos, que esta campaña no están clasificados para las competiciones europeas

Olvidad la pubalgia que tanto le lastró la pasada campaña, Nico Williams mira al presente y al futuro con ilusión y optimismo. Este curso ha participado de momento en los seis encuentros de LaLiga disputados por el Athletic Club, cuatro de ellos como titular y los dos últimos completos, estrenando además su cuenta anotadora ante el Atlético de Madrid. Una situación muy diferente a la que vivió la pasada campaña, en la que se perdió los cuatro choques disputados por los rojiblancos en el mes de septiembre debido a la mencionada dolencia.

En total fueron 10 los encuentros del campeonato doméstico en los que fue baja por esa lesión inguinal, que le hizo ausentarse también en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. Además, en la Champions, que tantas ganas tenía de disputar, solo pudo participar en tres de los ocho partidos que el conjunto bilbaíno afrontó en la Fase Liga. Un calvario que se prolongó hasta final de temporada, pues tampoco pudo ser de la partida en las tres últimas jornadas del torneo liguero, en ese caso por una lesión en el muslo, y llegó muy justo al Mundial.

Aunque a la postre tuvo un papel clave en el título conquistado por la selección dirigida por Luis de la Fuente, al asistir de cabeza a Ferran Torres en el ya histórico gol ante Argentina, el extremo navarro no pudo ser titular en ninguno de los duelos disputados por la 'Roja'. Pero en este primer parón llega en plena forma para recuperar su sitio en los primeros compromisos de España en la Nations League ante Inglaterra, Croacia y Chequia.

El recuerdo de las semifinales de Europa League ante el Manchester United

Mirando al pasado, no obstante, Nico Williams reconoce que tiene "una espinita clavada", pero desde hace dos campañas, "por lo de la Europa League, esas semifinales contra el Manchester United". Una eliminatoria a la que el campeón del mundo llegó después de haber disputado los 12 partidos del Athletic en el torneo, diez de ellos en el once, contribuyendo con cinco goles y dos asistencias.

Tampoco faltó en la alineación inicial de Ernesto Valverde en la ida ante los 'reds devils' en la 'Catedral', la cual se vio condicionada por la tempranera expulsión de Dani Vivian. Tras esa dura derrota por 0-3, apareció la temida pubalgia que le hizo perderse la vuelta en Old Trafford, donde los rojiblancos volvieron a caer por 4-1. Pero el internacional español quiere su revancha.

"Encima se nos ponía todo bonito porque la final era en Bilbao, en San Mamés, en nuestro estadio. Hubiese sido increíble y yo quiero ganar un título europeo porque nadie ha ganado uno y pasaríamos a la historia", ha confesado en en una entrevista en ElDesmarque sobre su gran objetivo con el cuadro vasco, que este curso buscará clasificarse para las competiciones continentales tras no lograrlo el pasado.

Sorprende con la sede para la final del Mundial 2030

Además, Nico Williams también mira de reojo al Mundial 2030 que España organizará de forma conjunta con Marruecos y Portugal. Y aunque se viene hablando mucho sobre la sede de la final, con Madrid y Barcelona como candidatas en nuestro país y Casablanca apretando desde el territorio norteafricano, el extremo sorprendió al descantarse por una que no está en las quinielas. "Sería bueno que San Mamés la acogiese. Es un estadio increíble, todo el mundo que va allí lo dice. Creo que se viviría una buena atmósfera y encima en un campo espectacular como es San Mamés y una ciudad como Bilbao. Ojalá poder estar allí en la final", sentenció.