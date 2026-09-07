Aviso a Infantino por la sede de la final del Mundial 2030: "Marruecos ya organizó muchas pruebas"

Menem El Amrani, periodista de Marruecos, ha hablado en el problema Más Vale Tarde de La Sexta, con Iñaki López, sobre sus sensaciones de cara a la final del Mundial 2030, con las opción también de la sede de España: "Para el fútbol, para la Copa del Mundo, la seguridad con dos cosas diferentes"

La sede de la final del Mundial 2030 sigue pendiente de resolverse, con Marruecos y España disputándose acoger uno de los partidos más importantes del año. En este sentido, el Bernabéu es una opción real en estos momentos pero todo está a falta de que la FIFA, con Gianni Infantino a la cabeza, tomen una decisión de cara al estadio en el que se jugará el choque decisivo de la próxima edición mundialista, en cuatro años.

Marruecos recuerda lo ocurrido en la frontera con España: "Murieron más de 140 personas"

De esta manera, Menem El Amrani, periodista marroquí, ha hablado en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, con Iñaki López, sobre la situación en Marruecos tras lo ocurrido en la frontera con España, teniendo en cuenta que es sede para el Mundial 2030: "Lo primero que quiero decir es que fue un golpe muy duro para para el pueblo marroquí, porque había y para cualquier, cualquier humano que tiene un poco de sensibilidad".

Además, el periodista marroquí recuerda que "murieron más de 150 personas. Algunos dicen más o menos, no lo sé, pero bueno. Para la imagen de Marruecos sí, yo creo que hubo un golpe. Ahora bien, para el fútbol, para la Copa del Mundo, la seguridad son dos cosas diferentes". Por ello, pide que exista diferencia entre "la seguridad de un paso fronterizo y la seguridad en la Copa del Mundo".

Desde Marruecos avisan: "Eso es un problema de inmigración"

En este sentido, Menem El Amrani alerta que "esa es una la seguridad de un paso fronterizo. Es un problema de inmigración, porque lo que pasa es que la gente va a seguir viniendo, ya sea de Marruecos, de África subsahariana, de

Sobre la sede de la final del Mundial 2030, el periodista espera a la decisión de la FIFA y de Gianni Infantino "Eso es cosa de la FIFA. Y Marruecos ya organizó muchas pruebas organizando muchos acontecimientos donde nada pasó en términos de seguridad. Lo que puedo decir sobre el Mundial es que es haya una final Marruecos contra España y que la gane Marruecos, y que se celebre en Madrid o en Casablanca, da igual".

España sigue insistiendo con la sede: "Tiene que albergar esa final"

Por su parte, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación de Fútbol, insistió reciéntemente en que "España tiene que trabajar con los que hemos firmado la candidatura. Hemos firmado todos una aceptación de una candidatura y la candidatura, como saben, es la que es. Por lo tanto, debemos trabajar en eso. La pena fue que, en relación a la final, no hubiera quedado claro, totalmente claro, dónde se tiene que jugar esa final".

Además, el presidente de la RFEF, que propuso dos nuevas sedes para el Mundial 2030, apuntó que "España, doblemente campeona del mundo y actual número uno, tanto en masculino como en femenino, tiene que albergar esa final. Trabajaremos todos juntos, porque no nos queda otra, para que podamos lograr ese mejor Mundial de la historia".

Luis de la Fuente: "Tenemos la máxima responsabilidad en este Mundial"

No quiso faltar a la cita Luis de la Fuente, que opinó del Balón de Oro, y por otro lado, dejó claro que tienen "la máxima responsabilidad en este Mundial, con un 55 % de peso en la organización del mismo, así que debemos ser quienes organicemos la final. No quiero entrar en una división de la candidatura, tiene que ser un proyecto fuerte".

El actual seleccionador de 'La Roja' dejó claro que "España es un grandísimo país, con una estructura fantástica, con unas instalaciones excepcionales, con una historia futbolística grandísima y somos y seguiremos siendo campeones del mundo hasta 2030. ¿Qué mejor sitio para jugar una final de un Mundial que en una de las ciudades del país que sería en ese momento todavía vigente campeón del mundo?".