Guruzeta tiene una misión durante el parón: la pieza que necesita el Athletic

Gorka Guruzeta encara el parón con un objetivo claro: dejar atrás los problemas físicos que le han impedido tener continuidad en este inicio de temporada. El Athletic espera recuperar al delantero tras el parón, una vuelta que daría a Terzic una alternativa más para su ataque

El Athletic afrontará el próximo tramo de la temporada pendiente de recuperar a uno de sus delanteros más importantes. Gorka Guruzeta no ha podido tener continuidad en este inicio de curso después de sufrir una lesión muscular en el isquiotibial derecho y una posterior recaída que le dejó fuera de la última convocatoria. El parón llega ahora como una oportunidad para que el atacante pueda recuperar su mejor versión.

Guruzeta comenzó la temporada con protagonismo, pero sus problemas físicos han frenado su progresión. El delantero donostiarra suma cuatro apariciones y 178 minutos en LaLiga 2026/27, aunque todavía no ha podido estrenarse como goleador ni asistente. Su ausencia, sin embargo, va más allá. El atacante es una pieza que puede ofrecer diferentes soluciones en los últimos metros y que participa también en la presión del equipo. Su capacidad para asociarse cerca del área le convierte en un perfil diferente dentro del ataque rojiblanco.

Una lesión que frenó su inicio de temporada

El primer contratiempo llegó a comienzos de septiembre. Las pruebas médicas determinaron que Guruzeta sufría una lesión muscular moderada en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. El Athletic quedó entonces pendiente de su evolución antes de determinar cuándo podría regresar. Diez días después, el delantero llegó a entrar en una convocatoria, pero finalmente no pudo tener continuidad. Posteriormente sufrió unas molestias en la misma zona y se quedó fuera de la lista para enfrentarse al Alavés.

El problema ha impedido a Guruzeta enlazar varios encuentros y ha obligado a Edin Terzic a buscar alternativas para ocupar la posición más adelantada. Iñaki Williams y Maroan Sannadi han aparecido como algunas de las soluciones utilizadas por el técnico alemán.

El Athletic espera recuperarle tras el parón

El próximo objetivo pasa ahora por que Guruzeta aproveche estas semanas para completar su recuperación. Según la información publicada este miércoles, Terzic espera poder contar con él para el regreso de la competición frente al Rayo Vallecano, previsto para el 10 de octubre.

Su vuelta supondría recuperar a un delantero que ya ha demostrado su capacidad goleadora en el Athletic. El club recuerda que Guruzeta acumula 48 goles con el primer equipo y cinco tantos en la Champions League, además de destacar su capacidad para finalizar tanto con la cabeza como con ambas piernas.

Ahora tendrá por delante unas semanas para ponerse a punto. El Athletic espera que el parón sirva para que el delantero deje atrás definitivamente sus problemas musculares y pueda volver a competir con continuidad. Su regreso sería, además, una alternativa más para un Terzic que busca terminar de ensamblar las piezas de su ataque.

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