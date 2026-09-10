La lesión de Guruzeta trae problemas en el Athletic Club: las opciones de Edin Terzic

El delantero había participado en los cuatro encuentros de Liga hasta su lesión después del choque ante el Atlético de Madrid. Robert Navarro fue titular ante colchoneros y ante el Celta de Vigo sumando dos goles en las dos primeras victorias rojiblancas. Las alternativas también podrían estar con Iñaki y Nico Williams

El Athletic Club firmó el pasado fin de semana una victoria muy importante ante el Atlético de Madrid. Los de Edin Terzic firmaron su primer triunfo de la temporada en San Mamés y la forma en la que el propio técnico alemán celebró cada uno de los tres goles que los leones le endosaron a los de Simeone, demostraron a la perfección el peso de encima que se estaban quitando.

El encuentro tuvo un daño colateral como fue la lesión de Guruzeta que el propio Athletic Club confirmó este pasado miércoles a través de un escueto parte médico en el que no se indica el tiempo de baja. "Tras las pruebas realizadas al jugador Gorka Guruzeta se ha confirmado que sufre una lesión muscular moderada en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Queda pendiente de evolución", recogía el parte médico del Athletic Club.

La lesión de Guruzeta deja 'libre' el puesto de delantero en el Athletic Club

Con la lesión de Guruzeta confirmada en el Athletic Club, Edin Terzic tendrá que plantear una alternativa de cara al partido del próximo sábado en San Mamés donde los vascos recibirán al Elche de Martin Anselmi.

No será la primera vez que el Athletic Club de Edin Terzic juegue sin Guruzeta de inicio ya que el técnico alemán ya lo dejó fuera de los titulares ante Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Es importante recordar que a pesar de que Guruzeta había sido el máximo goleador del Athletic en pretemporada, el delantero vasco aún no ha visto portería en lo que va de Liga.

La opción de un nuevo Iñaki Williams o su hermano Nico

Edin Terzic podría disponer de un jugador como Iñaki Williams. El delantero que defendió a la Selección de Ghana en el último Mundial, no está actuando en lo que va de curso tan pegado a la banda derecha y sí más centrado. A pesar de esto, Iñaki Williams sigue siendo un gran asistente como demuestran sus dos pases de gol ante Atlético de Madrid y Celta de Vigo.

La mejor temporada en Liga de Iñaki Williams en lo que a goles se refiere fue en la 2018/19 con 13 dianas. También se espera mucho de Nico Williams, un jugador que a sus 24 años y tras un pasado curso marcado por las lesiones, tiene el cartel de estrella y de líder del Athletic Club. Ante el Atlético de Madrid marcó su primer gol de la temporada.

Robert Navarro pide el puesto en el Athletic Club

Si nos atenemos a los números, el que debería de actuar en la punta de ataque del Athletic Club el próximo fin de semana ante el Elche, tendría que ser Robert Navarro. El atacante demostró ante Atlético de Madrid y Celta de Vigo que tiene muy vivo el instinto de cara a portería con dos tantos que ayudaron a sumar las dos primeras victorias de la temporada.

Robert Navarro celebra junto a Iñaki Williams un gol ante el Atlético de Madrid

Por otro lado, Edin Terzic dio diferentes alternativas en los dos primeros partidos de Liga en los que Guruzeta fue el delantero titular. Ante el Sevilla en San Mamés, después de 52 minutos, entró Maroan Sannadi. Ante el FC Barcelona, también como local, el técnico alemán quitó a 'Guru' del campo en el 81 y dio paso a Álvaro Djaló. Las cosas no salieron bien y el Athletic Club no sumó ningún punto ni frente a andaluces ni ante catalanes.

Por tanto, Edin Terzic no podrá ocultar que tiene un problema con la lesión de Gorka Guruzeta pero el Athletic Club cuenta con argumentos suficientes para encontrar una solución de cara al choque ante el Elche. Los ilicitanos llegan además con serios problemas clasificatorios ya que después de cuatro jornadas, solo han sido capaces de sumar un punto y son el equipo más goleado de Primera división con 12 tantos en contra, es decir, una media de tres por partido.