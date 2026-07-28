Guruzeta asume galones en el Athletic Club de Terzic

El delantero ya suma cinco goles en lo que va de pretemporada a las órdenes de Terzic. El pasado curso anotó 17 dianas con especial relevancia en la Champions League

El Athletic Club ya ha disputado la mitad de sus encuentros de pretemporada y se podría decir que a excepción del duelo ante el Eibar, esta primera parte era la más sencilla por la entidad de los rivales. Después de cuatro partidos de pretemporada, el Athletic Club ha marcado 18 goles y encajado dos. Esta buena cifra de goles marcados está teniendo un protagonista como goleador por encima del resto de compañeros y este es Gorka Guruzeta.

El delantero de 29 años es el máximo goleador de la pretemporada del Athletic Club y está demostrando que la llegada de Terzic al cuadro vasco no ha cambiado ni un ápice su olfato de cara a portería. A excepción del duelo ante el Derio que abrió la pretemporada del Athletic Club, Guruzeta ha visto portería en los encuentros restantes de este periodo estival.

Gorza Guruzeta sigue enamorado del gol en el Athletic Club

Gorka Guruzeta y su buena relación con el gol no es algo novedoso pero siempre que se produce un cambio de entrenador es interesante ver que jugador sigue manteniendo el mismo nivel o incluso mejora el que tenía con el preparador anterior, en este caso Ernesto Valverde que es el que ha precedido a Edin Terzic. Guruzeta suma ya cinco goles en lo que va de pretemporada y estuvo especialmente inspirado en el segundo choque de este periodo ante el Leioa con tres dianas. En ese encuentro el Athletic Club se explayó con una importante goleada por 0-11.

Además de la inspiración de Gorka Guruzeta de cara a portería, el delantero ha sido titular en todos los partidos que ha disputado hasta el momento el Athletic Club en lo que va de pretemporada. De este modo, parece que Edin Terzic va teniendo claro qué delantero será el que arranque los encuentros oficiales en el cuadro de San Mamés.

Guruzeta en la pretemporada con el Athletic Club

Mientras tanto Guruzeta, al que nunca le han regalado nada, devuelve esa confianza con goles. La próxima prueba que deberá afrontar Guruzeta y el propio Athletic Club será de mayor nivel que las anteriores ya que en Laredo se medirá a todo un recién ascendido a Primera como el Racing de Santander.

Guruzeta brilló con el Athletic Club en la Champions League

El año pasado el Athletic Club disputó la Champions League y aunque los de Ernesto Valverde no consiguieron meterse en la ronda previa a octavos de final, Guruzeta si demostró que jugar en el viejo continente no le asusta. Guruzeta fue el máximo goleador del Athletic Club en la Champions League con cinco dianas y además repitió liderato como el mejor artillero en LaLiga con otros 10 'chicharros'.

Guruzeta, que afronta su quinta temporada consecutiva en el Athletic Club, la sexta si tenemos en cuenta la 2018/19 cuando disputó seis partidos de Liga, quiere repetir los números del pasado curso o incluso mejorarlos en lo que respecta a la competición doméstica. En la 2023/24, Guruzeta marcó 15 goles y repartió cinco asistencias. Detrás de los 10 tantos de Guruzeta en Liga estuvieron Robert Navarro y Nico Williams con seis goles cada uno.

Guruzeta se gana el puesto a base de goles en el Athletic Club

La historia de Guruzeta y el Athletic Club es la de un jugador al que no le han regalado nada ya que en 2020 abandonó el club vasco como agente libre para firmar por el Sabadell de Segunda división. En el cuadro catalán no tuvo demasiado suerte y en el verano de 2021 tuvo que volver a buscar destino. Esta vez se acercó al Athletic pero lo hizo firmando por el Amorebieta.

Nuevamente en segunda, Guruzeta terminó de explotar en su faceta goleadora y marcó 13 dianas en 37 encuentros ligueros. Fue ahí donde volvió al Athletic Club. Guruzeta tiene contrato hasta junio de 2028 y según lo que se está viendo en la primera parte de la pretemporada del Athletic Club, será importante en la nueva era de Edin Terzic.