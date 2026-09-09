El Athletic tiene en Lezama a un nuevo Nico Williams

Christian Imga ya ha debutado con el Bilbao Athletic pese a tener 17 años y ser todavía juvenil, siendo una de las grandes esperanzas de Lezama

Christian Imga lleva bastante tiempo siendo la nueva gran esperanza de la cantera del Athletic Club de Bilbao. Nacido en Zumarraga hace poco más de 17 años, fue en 2025 cuando llegó al Athletic procedente del Deportivo Alavés, adelantándose el conjunto vasco a grandes como el Atlético de Madrid. El joven extremo ya despuntó el pasado verano en el Europeo sub-17, pero ahora ha dado un paso más en su club.

Con su más de 1,90 de altura, el futbolista guipuzcoano destaca a simple vista. Mucho más si uno piensa que se trata de un chaval en plena fase de desarrollo, puesto que nació en 2009 y todavía está en edad juvenil. La potencia física y su fortaleza le hacen ser un adelantado a su edad, de ahí que ya haya debutado con el Bilbao Athletic. De hecho, se ha convertido en el undécimo debutante más joven de la historia del primer filial rojiblanco, con 17 años, 6 meses y 20 días.

Pese a ser diestro, Imga juega a pierna cambiada, buscando la velocidad y el regate para ganar línea de fondo o irse hacia dentro, lo que le hace impredecible para la defensa rival. Su fútbol, más allá de su físico, hace que se le compare con Nico Williams.

Imga siempre ha ido varios pasos por delante de su edad. Ya en el Alavés se saltó varios equipos jugando en el Juvenil B cuando era cadete, algo que ahora ha repetido en el Athletic. Al poco de llegar a Lezama, pasó a jugar en División de Honor Nacional pese a ser juvenil de primer año, marcando ocho goles en 24 encuentros y siendo protagonista en el ataque de dicho equipo.

Por si todo esto fuera poco, también jugó UEFA Youth League, anotando dos goles en seis partidos, y hace unos meses fue uno de los futbolistas más destacados de la selección española en el Europeo sub 17, siendo titular en tres de los cuatro encuentros de 'La Roja'.

Las salidas le han abierto la puerta del filial pese a su precocidad

Con la marcha de Elijah Gift al Eibar y de Aingeru Olabarrieta al Eldense, el club rojiblanco decidió hacerle ficha del Bilbao Athletic, donde es el único futbolista del 2009 en la plantilla. Pero para más inri, tampoco hay ningún jugador de ese año en el Basconia, el segundo filial rojiblanco.

Su debut con el Bilbao Athletic no fue mal. Saltó al campo cuando restaban 15 minutos para el final del partido ante el Real Avilés Industrial, convirtiéndose en uno de los jugadores más precoces en debutar con el filial.

"Es un chico al que conozco desde que yo estaba en el Alavés, desde que es muy pequeño. Ha tenido un cambio terrible a nivel físico porque era un chico muy ligero y pequeño con ocho años. Ahora es totalmente diferente; sigue manteniendo muchas cualidades de las que tenía en ese momento. No es un partido fácil para debutar; se han podido ver cosas que tiene, pero creo que va a ir, poco a poco, dando más. Es un chico muy joven, hay que tener paciencia con él y poco a poco irá dando su nivel", dijo el entrenador del Bilbao Athletic, Bittor Llopis, tras el debut de Imga, quien seguro traerá grandes alegrías a la afición rojiblanca en un futuro no muy lejano.