Johaneko no quiere seguir los pasos de Laporte: "Mi sueño es defender los colores de Francia"

El lateral del Athletic, francés de nacimiento como el internacional español, se siente a gusto en Bilbao y elogia la mentalidad de los jugadores vascos, pero no esconde que su gran objetivo a nivel internacional pasa por 'Les Bleus'

El nuevo Athletic Club de Edin Terzic no acaba de arrancar. Pero entre las buenas noticias que está dejando este inicio de temporada en el conjunto bilbaíno sobresale, sin duda, la irrupción en la elite. A sus 22 años, el francés Johaneko Louis-Jean, que llegó hace dos a Lezama para jugar en el Bilbao Athletic, se ha abierto paso en el primer equipo rojiblanco de la mano del técnico germano y quiere seguir dando paso al frente en su carrera.

Nacido en la localidad vasco-francesa de Bayona, el lateral zurdo llegó a debutar antes como profesional con el Girondins de Burdeos, que lo cedió en la 23/24 al Lugo, en Primera RFEF, y acabó aterrizando a coste cero en el Athletic, que lo seguía desde hace tiempo, merced a la desaparición del histórico club galo por problemas económicos. Pero antes de abandonar su país de nacimiento hace tres años, en el mismo fue considerado uno de los juveniles más prometedores, siendo internacional sub 18, en dos ocasiones, y sub 19, en otros dos partidos.

Port ello, ahora quiere dar otro salto y en ese sentido y no esconde que su gran meta no es otra que vestir la camiseta del combinado absoluto que ahora dirige Zinedine Zidane. "Mi objetivo y sueño es defender los colores de Francia y estar preparado por si me llaman”, afirmó al respecto en Radio Bilbao, por lo que no quiere seguir el camino de su compatriota y compañero de equipo Aymeric Laporte, que como él realizó parte de su formación en el Aviron Bayonnais, antiguo club convenido del Athletic, y optó por jugar con España tras haber llegado hasta la sub 21 francesa.

Una irrupción sorprendente

En cualquier caso, Johaneko disfruta del presente, tras una aparición en la elite que ha sorprendido a muchos después de que la pasada campaña no alcanzara los mil minutos de juego en el filial, lastrado por una pubalgia. "No me dejaba jugar siete partidos seguidos, pero he disfrutado del momento para estar preparado siempre. Mi objetivo de este año era dar un paso al primer equipo y ahora que estoy, hay que seguir trabajando”, señaló.

"Es increíble, como cuando veía los partidos con los compañeros del Bilbao Athletic y me decía que jugaría aquí”, añadió sobre esa confianza en sí mismo que le ha llevado a ganarse un sitio en la primera plantilla rojiblanca, donde recibe los consejos de sus nuevos compañeros después de que el pasado verano estuviese a punto de salir cedido a Segunda división: “Me indican algunas cosas para mejorar y lo que he hecho mal”.

Así se define Johaneko

En el plano colectivo, por su parte, el defensor afirma que el objetivo es “estar lo más arriba posible en la tabla”, aunque admite que para ello hay que "mejorar en los 30 últimos metros”. A ello trata de contribuir con su estilo ofensivo, definiéndose como un carrilero “rápido, técnicamente bueno y que puede repetir esfuerzos”, mostrándose abierto a jugar tanto por la derecha como por la izquierda, si bien en la zurda se encuentra “un poco mejor”.

El espejo de Joao Cancelo y Yuri Berchiche

Por ello, se fija en jugadores como el barcelonista Joao Cancelo, al que “le gusta por jugar en ambas bandas". "Tenemos puntos parecidos", apunta sobre el portugués. Aunque igualmente sigue "el ejemplo" que tiene en casa, el de Yuri Berchiche, "también a la vista de su carrera”.

Y es que, aunque sueña con jugar para Francia, en Bilbao ha encontrado su sitio y se han empapado ya de su filosofía. “Me gusta la mentalidad del jugador vasco y además estoy cerca de casa. El Athletic gusta en Francia porque solo juega con jugadores vascos y tienen mucho respeto, mientras otros clubes de España tienen el mercado muy abierto”, señala el lateral, cuyo amigos de Bayona también se han hecho ya del “del Athletic” y no faltan en las gradas de San Mamés.