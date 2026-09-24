Jon Uriarte: "El objetivo del Athletic es volver a clasificarse para Europa: por tercera vez en los últimos cuatro años"

El presidente del Athletic Club ha hecho balance del mercado de fichajes de verano frente a los medios de comunicación a los que les ha comunicado que la meta marcada es la de clasificarse para disputar competición europea la siguiente temporada

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer balance del mercado de fichajes de verano que recientemente ha finalizado. El mandamás de la entidad vasca se ha mostrado satisfecho con los movimientos que ha realizado la dirección deportiva y al mismo tiempo ha desvelado que el objetivo marcado es el de volver a clasificarse para competición europea.

El mandamás del Athletic Club ha señalado que la mala temporada pasada debe servir como motivación para volver a conseguir meterse en Europa. "La exigencia y la confianza van a a ser claves. La decepción del año pasado nos tiene que servir de estímulo, pero también de advertencia. El objetivo que nos hemos planteado entre todos es volver a clasificarnos para Europa por tercera vez en los últimos cuatro años. El presupuesto es acorde o en línea con los que pelean por el mismo objetivo. LaLiga es la vía natural y lógica para ese objetivo, aunque todos sabéis que la Copa nos encanta y vamos a intentar llegar lo más lejos posible, aunque tengamos que jugar más rondas".

Jon Uriarte analiza el mercado de fichajes del Athletic Club

Jon Uriarte ha dicho que, bajo sus criterios, con la vuelta de los cedidos el Athletic Club tiene equipo para clasificarse para Europa. "No hemos hecho fichajes, pero tenemos confianza total en la plantilla. Tenemos una gran plantilla y muy completa. Tenemos un entrenador nuevo, que encaja perfectamente nuestro estilo, y hemos recuperado jugadores con lesiones de larga duración. Gerenabarrena, Canales, Rincón y Djaló son nuestros fichajes para esta temporada. Los tres primeros son mejores jugadores que hace un año y el cuarto vuelve y tiene otra oportunidad para demostrar su valía. Johaneko se le incorporó en una oportunidad de mercado inmejorable y es la constatación de que del filial se puede saltar al primer equipo".

El presidente del Athletic Club se ha congratulado por darle salida a los futbolistas que no entraban en los planes de Edin Terzic. "Ha sido un mercado muy intenso en las salidas. Teníamos una temporada muy amplia, posiblemente por jugar tres competiciones y el año pasado tuvimos muchas bajas de larga duración. Había un reto, que era el cambio normativo respecto a las cesiones, que limitaba poder sacar jugadores por esa vía. Pese a esos retos, creo que hemos hecho un gran mercado de salidas, liberando 15 millones de euros entre las cesiones, salidas y ahorro de salarios, y con opciones de poder ingresar más dinero con estas operaciones".

Por último, ha reflexionado sobre la renovación que se ha realizado en la plantilla del primer equipo del Athletic Club. "Se ha producido un cambio generacional, de los 28 campeones de la Copa del Rey quedan 14 en 2026. Tenemos un grupo de jugadores veteranos que aportan muchísimo valor como Yeray, Iñaki, Laporte, Galarreta o Yuri y otro grupo de jugadores que están en un momento de plenitud por la edad y la experiencia que han adquirido como Unai Simón, Vivian, Areso, Nico Williams, Robert Navarro o Djaló. Y por otro, un grupo de jugadores con talento que tienen que demostrarlo".