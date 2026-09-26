Fran García explica por qué pidió salir del Real Madrid: "Viene otro fichaje de sesenta millones después del de Carreras, que fueron cincuenta"

El lateral verdiblanco, en su entrevista exclusiva en ESTADIO Deportivo, ha querido hablar acerca de su salida del conjunto blanco; aclarando que fue él el que pidió salir al ver que había ya cuatro laterales en el equipo

El Real Madrid es, sin lugar a dudas, uno de los mejores clubes del mundo. Sus títulos así lo demuestran y, cuando formas parte de esa institución, no resulta fácil decidir poner fin a esa etapa. Es una decisión que Fran García tomó durante el pasado mercado de fichajes. El lateral ciudadrealeño pasó por la cantera blanca antes de marcharse al Rayo Vallecano, donde jugó tres temporadas y dio el salto como futbolista. Su progresión llevó al Real Madrid a recuperarlo para el primer equipo.

Tras tres temporadas en el conjunto blanco, en las que ganó una Champions League y una Liga, el lateral decidió que había llegado el momento de cambiar de aires y eligió al Real Betis como destino. En ESTADIO Deportivo hemos charlado en exclusiva con Fran García, uno de los nombres de moda del conjunto verdiblanco. En una de las partes de la entrevista, explica cómo se produjo su salida del Real Madrid y muestra su agradecimiento a la entidad blanca.

—¿Se apoyó mucho en su familia para su salida del Madrid?

Si te soy sincero, no mucho, porque, como digo, fue muy rápido. Se habían hablado opciones, pero nunca se llegó a concretar nada más de lo que realmente habíamos hablado. Entonces fue una llamada, no sé si eran las diez y media u once de la noche, que al día siguiente tenía que venir para acá. Fue todo súper rápido. A la mañana siguiente cogí todo y ya al día siguiente me fui para Alemania con el grupo, porque ellos ya sabían que me movía.

—¿Cómo es salir del Real Madrid? Al final, es uno de los mejores clubes del mundo.

Bien, allí, al final, la sensación de salir y que la gente te dé una muestra de cariño, te dé unas palabras de agradecimiento por tu paso por allí, con gente con la que he compartido más y menos tiempo... Todo es agradable y, para mí, siendo de la casa y habiendo crecido allí, es algo más importante todavía.

—Ha comentado, en alguna entrevista, que no habló con Mourinho, pero que había cuatro laterales en el equipo...

La situación era complicada porque sabía el tipo de rol que había tenido a lo largo de estos años, aunque hubiera terminado jugando casi todas las temporadas que estaba allí. Pero bueno, entiendo que al final viene otro fichaje de sesenta millones después del de Álvaro (Carreras), que fueron cincuenta. Entiendo que esa prioridad la van a tener ellos a un chaval de cantera, porque es un poco la política que se ha ido demostrando a lo largo de estos años. Pero bueno, como te digo, soy un jugador que me gusta competir, me gusta disfrutar de esto tan bonito que es el fútbol, de todo lo que conlleva. Pedí al club si me daba la opción de poder salir y empezamos a barajar opciones. Una de ellas fue el Betis y al final terminó dándose.

—Se agradece que le escuchasen y favoreciesen la salida, ¿no?

Era una situación que era favorable para ambos, porque liberaba una plaza para otro compañero, liberaba la ficha. Ellos también tenían la opción de poder dejarme salir, porque yo he sido un jugador allí que, bueno, ya no allí, sino como persona, trato de no dar un problema. Me gusta siempre estar al mejor nivel para cuando me toque competir y creo que allí el trato, ya no solo con compañeros, sino con gente de la entidad, ha sido siempre bueno. Nunca he tenido ningún problema, no he puesto una mala cara, siempre he tratado de ayudar al grupo, que es lo más importante. Agradezco que ellos me hayan dado la oportunidad de poder salir, porque al final es beneficio mío también.

—Ha tenido la oportunidad de ganar esa Champions League que, imagino, a nivel personal es lo máximo.

Me encuentro con una situación especial, que al primer año de llegar allí ganamos Liga, Champions y Supercopa. Es una temporada que te marca mucho a nivel de títulos, a nivel de sueños que perseguías desde pequeño, y el hecho de poder conseguirlo en esa primera temporada es algo muy especial.

—Por último, ¿cómo lo está viendo en este comienzo?

Muy bien, con algunos sigo manteniendo relación porque, como te digo, al final allí salgo con un buen pie; al igual que me pasó en el Rayo, sigo manteniendo contacto y relación con gente. Es lo bueno que te deja el fútbol, que te deja gente que puedes conocer increíble y, de hecho, con ellos la verdad que les deseo lo mejor. Creo que tienen un equipazo y que se han reforzado bien, entonces tratar de desearles lo mejor, salvo cuando se enfrenten a nosotros. Pero no, estoy seguro de que van a hacer un año muy bueno.

—Ya habéis ganado la primera vuelta, queda la segunda...

Siempre digo, y he hablado con algún compañero, que para ganar ese tipo de partidos tienes que jugar muy bien y tener un poco de suerte. Creo que es algo que tuvimos, que obtuvimos en el partido, y al final conseguimos esos tres puntos. Hay que seguir haciéndolo igual de bien, seguir peleando, seguir la buena dinámica que tenemos y prolongarla lo máximo posible.