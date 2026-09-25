La ruina de Roberto Carlos, ex del Real Madrid: "Me dejaron la cuenta a cero, perdí el 99% de todo lo que gané en el fútbol"

El ex futbolista brasileño desveló que tuvo un problema familiar "gravísimo" y dejó entrever que fue engañado por sus representantes, por lo que ahora trabaja para asesorar a los jóvenes futbolistas para que no cometan sus mismos errores

La vida de los futbolistas es vista por el gran público -y envidiada en muchas ocasiones- por sus lujos y sus excesos. Pero una vez que cuelgan las botas llega el momento de saber gestionar ese patrimonio acumulado, y no todos lo consiguen con el mismo éxito. A ello se ha referido una leyenda como Roberto Carlos, quien ganó cuatro Ligas y tres Champions con el Real Madrid, entre otros títulos, y fue campeón del Mundial con Brasil en 2002.

En el marco del evento 'Portugal Football Summit', el actual embajador del Real Madrid participó en el panel 'Más allá del terreno de juego: construir una marca y un legado en el fútbol', asegurando que mientras estaba en activo, era de los jugadores que pensaba más allá para preparar su futuro a nivel económico. "Siempre pensé en la etapa posterior a mi carrera. Se trata de construir una historia como jugador y aprovechar tu imagen. Cuando decidí dejar el fútbol, ya contaba con la licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas", explicó.

La carrera de Roberto Carlos tras dejar el fútbol

Así, una vez que acabó su carrera en el Anzhi en 2012, el ex internacional 'canarinho', que pasó también por las filas del Fenerbahçe y el Corinthians tras sus 11 temporadas en el Real Madrid, se quedó en Rusia para convertirse en director general de su último equipo. Luego fue coordinador de cantera del club blanco y dio el salto a los banquillos, primero como asistente de Guus Hiddink en el Anzhi y luego en solitario en el Sivasspor y el Akhisar Belediye en Turquía.

Su trayectoria prosiguió en el Delhi Dynamos de la India, donde desempolvó las botas para ejercer de entrenador-jugador durante unos meses en 2015, y desde 2017 trabaja de nuevo para el Real Madrid como representante, aunque paralelamente realizó labores de marketing en la selección de Marruecos y este verano compró junto a su compatriota Ronaldo Nazario el Inter de Limeira, un modesto club del interior del estado de Sao Paulo que milita en la tercera categoría brasileña.

"Cometí errores y, por eso, pido a los más jóvenes que no hagan lo mismo"

Pero, a pesar de todo ello, Roberto Carlos ha confesado que llegó a verse en la ruina. "Tuve problemas con personas que me dejaron la cuenta a cero. Por culpa de representantes y cuestiones familiares, perdí el 99 por ciento de todo lo que había ganado en el fútbol. Tuve un problema serio con mi exrepresentante. Tuve un problema familiar gravísimo. Un jueves me fui a dormir a medianoche y, el viernes, recibí un montón de papeles cuya existencia desconocía. Ahí perdí toda mi historia. Cometí errores y, por eso, pido a los más jóvenes que no hagan lo mismo. Paul (uno de los directivos de su agencia) reorganizó mi vida. Con 'Entourage Global' logré reestructurar mi vida financiera y familiar", apuntó.

De este todo, el ex madridista reveló que su recuperado estatus ha sido gracias a la mencionada agencia de gestión deportiva que actúa como su representante comercial exclusivo, y a la cual incluso se ha sumado como socio con el objetivo de brindar asesoramiento a los futbolistas en activo para que no cometan sus mismos errores. Así, a través de de 'Entourage Global' se gestionan todos sus derechos de imagen, incluidos los contratos como embajador del Real Madrid y los acuerdos comerciales con diferentes marcas, así como su presencia digital.