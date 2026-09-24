Endrick, cedido

"Incluso si no juega, si no tiene minutos en el club, lo convocaré porque creemos que es fundamental para el futuro", ha dicho Ancelotti sobre Endrick, quien tan sólo acumula 4' en este inicio de temporada y podría volver a salir en enero cedido

Endrick vuelve a mirar de reojo hacia la puerta de salida del Real Madrid, después de que los blancos lo convencieran el pasado verano de quedarse en el Santiago Bernabéu. Ni el Real Madrid ha decidido prescindir de él, ni José Mourinho ha perdido su confianza en el delantero brasileño, pero Endrick necesita jugar y hacer minutos. Las jornadas pasan y su situación se mantiene, apareciendo de nuevo el mercado de enero en el horizonte como solución de urgencias.

Que el joven delantero de 20 años aceptara quedarse en el Santiago Bernabéu el pasado verano frenó las opciones que tenía encima de la mesa. Mourinho consideraba que podía ser una pieza útil para su plantilla, especialmente después de la lesión de Rodrygo y Endrick decidió pelear por un sitio en el once del Real Madrid. Sin embargo, no lo está consiguiendo.

Endrick necesita minutos y enero se acerca

El escenario es especialmente delicado para el futbolista brasileño, quien necesita dar un paso más y no sólo entrar en las convocatorias. Endrick necesita continuidad. El delantero ya comprobó durante su cesión al Olympique de Lyon que jugar con regularidad puede cambiar completamente su situación. En Francia recuperó protagonismo, marcó goles y volvió a convertirse en un futbolista importante justo cuando necesitaba demostrar que estaba preparado para dar el siguiente paso.

Ahora se encuentra en el extremo contrario. La competencia en el ataque del Real Madrid es enorme. Kylian Mbappé es la principal referencia ofensiva, Vinicius continúa siendo una pieza fundamental en la izquierda y Arda Güler ha ganado peso en las posiciones exteriores. A ellos se suma la irrupción de Carlos Espí, que ha aprovechado sus oportunidades como delantero y se ha convertido en una alternativa que Mourinho ya tiene muy presente. El fichaje de Yan Diomande ha añadido todavía más competencia.

Endrick, que puede actuar como nueve, segundo delantero o incluso partir desde una banda, no termina de encontrar un espacio estable y tan sólo acumula 4 minutos de juego como madridista en este inicio de temporada, en la que comenzó con ciertos problemas físicos. Nada que ver con los ocho goles y ocho asistencias que firmó en Francia, en los 21 partidos que defendió la elástica del Olympique de Lyon.

Mourinho quiso que se quedara

La posibilidad de que otra cesión aparezca en el horizonte de Endrick como solución a su presente problema no debe interpretarse como una ruptura entre Mourinho y Endrick. De hecho, el técnico portugués fue clave en la decisión de mantener al brasileño en la plantilla del Real Madrid. Entendía que Endrick, por sus características, podía resultar útil durante una temporada especialmente exigente.

El problema es que las necesidades de una plantilla y las necesidades de un futbolista no siempre coinciden. El propio técnico ha destacado en diferentes ocasiones la capacidad del brasileño para ocupar varias posiciones del frente ofensivo, pero no lo utiliza. Esa polivalencia le permite tener más alternativas, pero también puede convertirse en un arma de doble filo cuando todas esas posiciones están ocupadas por jugadores que parten por delante.

Por eso el periodo hasta Navidad será determinante. Si Endrick consigue aprovechar las oportunidades que aparezcan y aumenta su participación, la situación puede cambiar. También habrá que ver si Mourinho le da algo más de bola en las próximas fechas, algo bastante habitual en el portugués cuando se acerca el mercado.

Lyon, como ejemplo para una nueva cesión

El Real Madrid y Endrick ya tienen la experiencia reciente de Lyon. La cesión al conjunto francés fue precisamente el movimiento que permitió a Endrick recuperar protagonismo. Allí encontró los minutos que necesitaba y demostró que salir temporalmente del Santiago Bernabéu no tiene por qué significar alejarse del proyecto madridista. Precisamente eso es lo que Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador brasileño, solicita para él.

"Para nosotros, Estêvão y otros jugadores jóvenes, como Endrick, son muy, muy importantes. Incluso si no juega, si no tiene minutos en el club, lo convocaré porque creemos que es fundamental para el futuro”, ha dicho un Ancelotti que, también, ha asegurado la titularidad del madridista en el amistoso que Brasil disputará frente a Australia.

Para Endrick será muy importante, no sólo porque es una nueva oportunidad de ponerse en el escaparate ante Mourinho y el mundo del fútbol, amén de servirle para mantener el ritmo competitivo. A buen seguro, muchos serán los ojos que estarán puestos sobre la figura de Endrick y cuál es su rendimiento con Brasil durante este parón.

La Premier ya está pendiente del futuro de Endrick

El escenario con Endrick, como era de esperar, no ha pasado desapercibido para el mercado. En Inglaterra ya han aparecido informaciones que relacionan a Endrick con clubes de la Premier League, con el Liverpool entre los equipos que habrían mostrado interés en su situación. Endrick sigue teniendo mercado, y eso es importante para él y para el Real Madrid.

En cualquier caso, una salida definitiva en forma de traspaso parece, a día de hoy, mucho más difícil de imaginar que una cesión. El club blanco mantiene un contrato de larga duración con el brasileño y sigue viendo en él una apuesta de futuro. ¿Podrá cumplirlo?