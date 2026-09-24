Desde el Real Madrid responden de nuevo a Juanma Castaño: "Nadie me va a comparar con un grupo terrorista"

Continúa la polémica por la opinión vertida por el periodista al comparar el diario Gara con la televisión oficial del club blanco, que no acepta sus disculpas porque, según uno de sus presentadores, "tiene ganas de seguir clavándola"

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid del pasado domingo sigue dando mucho que hablar. Las reacciones se multiplican desde todos los bandos con duros mensajes cargados de críticas y reproches, desde que José Mourinho salió a la palestra con una incendiaria rueda de prensa en la que volvió a revivir su anterior etapa en el conjunto blanco. El técnico portugués no dudó en señalar al colegiado, al VAR y hasta al 'caso Negreira' para justificar la derrota de su equipo en el Metropolitano, poniendo el foco especialmente, fotocopia en mano, en dos jugadas: la entrada de Cuti Romero sobre Bellingham y la patada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde, siendo solo esta última merecedora de la tarjeta roja según el Comité Técnico de Árbitros.

Desde entonces, no ha faltado la reacción del Atlético pidiendo respeto hacia el arbitraje; la del propio Real Madrid recordándole a su rival que él no lo tuvo en otras circunstancias similares; o los ataques de Javier Tebas y la respuesta desde la 'casa blanca'. También desde el FC Barcelona han hurgado en la herida, poniendo de relieve que "el club más beneficiado de la historia" es el del Santiago Bernabéu. E incluso sigue vivo el cruce de declaraciones surgido a raíz de un artículo del periodista Juanma Castaño.

Desde la entidad presidida por Florentino Pérez emitieron un comunicado para censurar la opinión del periodista, que comparó en el diario ABC a la televisión oficial del Real Madrid con el diario Gara, periódico de la izquierda abertzale vasca que fue cerrado en 1999 por formar parte del entramado financiero y estructural de la banda terrorista ETA.

El comunicado del Real Madrid y las disculpas de Juanma Castaño

En concreto, el club blanco tachó de "absolutamente deplorable e inadmisible" dicha comparación, afirmando que la misma "constituye un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites". Y a su modo, Juanma Castaño recogió el cable: "Es excesiva. Esta comparación sobra y pido perdón por comparar a Real Madrid TV con el diario Gara. Pido disculpas por ello", afirmó en su programa 'El Partidazo'.

Pero en el Santiago Bernabéu entienden que no basta con esas disculpas, pues el periodista siguió manteniendo sus críticas contra el trabajo de RMTV al valorar las actuaciones de los árbitros. "Mi opinión sobre Real Madrid TV es la misma que tengo en el resto del artículo y que tenía ayer y que tendré hasta que cambien su manera de actuar. Real Madrid TV miente, manipula, señala y hostiga", destacó.

"¿Mentirosos y manipuladores de qué? Si hay unas imágenes que lo demuestran"

Tras estas palabras, ha sido el presentador Álvaro de la Lama el que ha salido a la palestra en el programa 'Real Madrid Conecta' para asegurar, por un lado, que Juanma Castaño traspasó todos los límite con su comparativa, y defender, por otro, el trabajo que realizan en RMTV. "Nunca se debe pasar ese límite de compararnos con el diario Gara, con lo que ha sufrido este país en ese contexto. No me voy a meter ahí. No merece la pena. Juanma Castaño pide perdón en su programa de radio. ¿Vale ese perdón? Cada uno que haga lo que le de la gana", afirmó.

"Mi impresión, mi opinión personal, es que tenía ganas de seguir clavándola. ¿Cómo? Nos llama mentirosos. Nos llama manipuladores... ¿Mentirosos y manipuladores de qué? Si hay unas imágenes que demuestran lo que estamos argumentando jornada tras jornada, en lo que respecta al sistema arbitral. Aquí no hay ningún tipo de cuestión personal, lo digo porque en el caso de Juanma Castaño parece que sí. Y yo me lo tomo de manera personal, porque a mí nadie me va a comparar con ningún grupo terrorista o con un medio de comunicación que defiende o defendió en su día a un grupo terrorista. Y ahora hablo yo, Álvaro de la Lama: a mí nadie me va a comparar con eso. Pides perdón, pero luego... Mentirosos y manipuladores. Hay imágenes que demuestran que eso no es así", insistió el trabajador del Real Madrid.