El Real Madrid, contra Juanma Castaño por su polémico último artículo: "Traspasa todos los límites"

El conjunto que preside Florentino Pérez lanzó este martes un segundo comunicado, después del dirigido a Javier Tebas y lo hizo contra el periodista

Las oficinas del Real Madrid, especialmente las dedicadas a la redacción de comunicados de prensa, ha tenido este martes un día muy intenso. El Real Madrid ha lanzado hasta dos comunicados con apenas dos horas de diferencia. El primero de ellos era en respuesta a las declaraciones de Javier Tebas que a su vez han tenido respuesta del propio presidente de LaLiga horas después.

El segundo de los comunicados en una ajetreada tarde para el Real Madrid, ha llegado como muestra de descontento sobre el último artículo publicado por el periodista Juanma Castaño en el diario ABC. Se trata de una columna de opinión en la que el citado periodista compara a Real Madrid TV con el diario 'Gara' un medio que estuvo vinculado a la banda terrorista ETA. Textualmente se puede leer en el artículo de Juanma Castaño: "En la tele oficial, que es el diario 'Gara' del ultraflorentinismo, piden abandonar las competiciones nacionales".

El Real Madrid amenaza con acciones legales contra Juanma Castaño

Al Real Madrid no le ha gustado nada la comparación realizada por Juanma Castaño en el diario ABC, el mismo diario que Florentino Pérez, en la rueda de prensa en la que señaló a la prensa y además convocó elecciones, afirmó en varias ocasiones que iba a abandonar su suscripción. En el comunicado del Real Madrid de este martes, el segundo en el mismo día, el club blanco califica de "absolutamente deplorable e inadmisible la comparación realizada por el periodista de la Cope, Juanma Castaño". Tal y como hemos apuntado antes, esta comparación se da entre Real Madrid TV y el diario Gara.

El Real Madrid añade que esta comparación constituye "un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites". El club blanco también defiende el derecho de Real Madrid TV a informar y defender los derechos de la entidad del Santiago Bernabéu: "Realmadrid TV ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses de nuestro club, de sus socios y de sus aficionados, y es el medio de comunicación oficial de un club con 124 años de historia, que representa la sensibilidad y los valores de millones de aficionados en todo el mundo". Cierra el Real Madrid su comunicado avisando de que se "reserva el derecho a adoptar las medidas que considere oportunas", tras un ataque que considera "del todo inaceptable".

Comunicado completo del Real Madrid por el artículo de Juanma Castaño

El comunicado del Real Madrid es el siguiente: "El Real Madrid C. F. considera absolutamente deplorable e inadmisible la comparación realizada por el periodista de la Cope Juanma Castaño entre Realmadrid TV y el diario Gara, en un artículo publicado hoy en el diario ABC. Nuestro club entiende que comparar al medio oficial del Real Madrid con un periódico cuya historia está vinculada al mundo de la banda terrorista ETA, constituye un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites.

Realmadrid TV ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses de nuestro club, de sus socios y de sus aficionados, y es el medio de comunicación oficial de un club con 124 años de historia, que representa la sensibilidad y los valores de millones de aficionados en todo el mundo. El Real Madrid se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas ante un ataque que es del todo inaceptable".