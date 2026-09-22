Confirmada la lesión de Fede Valverde, jugador del Real Madrid

El uruguayo, que estaba convocado por su país para los amistosos ante Japón, Corea del Sur e India, estará en torno a tres semanas de baja y aprovechará el parón de selecciones para no perderse ningún encuentro con los de Ancelotti

El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid sigue trayendo consecuencias en el conjunto de José Mourinho. Además del consiguiente perjuicio de perder los tres puntos ante el eterno rival, el Real Madrid vio como uno de sus jugadores más importantes, el centrocampista Fede Valverde. El uruguayo, sufrió una dura entrada por parte de Kang-in Lee en el tobillo izquierdo por la cual, el Real Madrid pidió la tarjeta roja para el jugador del Atlético de Madrid.

Después del encuentro, el Real Madrid se apresuró a publicar un parte médico en el que daba una primera idea sobre el alcance de la lesión que podría sufrir Fede Valverde aunque también se informaba de que existirían nuevas pruebas. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde. Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas", rezaba el parte médico.

El nuevo parte médico de la lesión de Fede Valverde

Este mismo martes, cuando Fede Valverde ya había sido incluido en la lista de Digo Forlán para Uruguay, el Real Madrid publicó un nuevo parte médico en el que concretaba más sobre la lesión del capitán blanco. En este nuevo parte médico que el Real Madrid ha hecho público este martes, los blancos han informado de que Fede Valverde sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, el que tuvo la entrada de Kang-in Lee. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", apuntaba el parte del Real Madrid.

El Real Madrid respira con Fede Valverde gracias al parón de selecciones

El hecho de que LaLiga EA Sports haya parado ha favorecido al Real Madrid a la hora de gestionar la lesión de tobillo de Fede Valverde. El uruguayo como es lógico, ha salido de la lista de convocados de su país y tal y como informó la propia Federación de Uruguay, en su lugar entrará Emiliano Martínez, actualmente en el Palmeiras brasileño.

El parón de selecciones le ha venido al Real Madrid y sobre todo a Fede Valverde a la perfección para poder recuperarse de su maltrecho tobillo ya que se espera que el capitán esté de regreso en como máximo, tres semanas.

Fede Valverde dialogando con el árbitro del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid

Este es el tiempo que durará el periodo sin fútbol en LaLiga EA Sports por lo que lo más lógico sería que Fede Valverde no se pierda ningún encuentro oficial con el Real Madrid. La baja de Fede Valverde hubiese sido muy sensible para Mourinho, más cuando ya se ha cuestionado el juego del cuadro blanco tras perder ante el Atlético de Madrid.

Fede Valverde no podrá estar con la Uruguay de Forlán

Se esperaba que Fede Valverde fuera uno de los pesos pesados en la primera convocatoria de Uruguay con el ex futbolista Forlán al frente. El ex de Villarreal o Atlético de Madrid entre otros, ha tomado el relevo de Marcelo Bielsa y los primeros encuentros que tendrá que afrontar le llevarán a medirse a Japón, Corea del Sur e India los próximos 24, 28 de septiembre y 6 de octubre.