Kylian Mbappé: "Estuve muy cerca del Liverpool; mi madre quería que fuera allí"

El delantero francés asegura que estuvo a un paso de marcharse a la Premier League, aunque finalmente primaron sus sentimientos

Lleva dos días en Francia y Kylian Mbappé no deja de estar en la diana. El futbolista francés ha tenido que responder en su país al lío que se montó con las camisetas en Elche, dio su opinión sobre la actuación arbitral en el derbi -y contradijo a su entrenador y a Florentino Pérez- y ahora también ha sido noticia tras confirmarse que estuvo a punto de fichar por el Liverpool.

El club británico siempre estuvo enamorado de las cualidades del futbolista galo, al que seguía desde que era muy joven. Cuando Kylian Mbappé anunció que no pensaba renovar por el PSG, el club francés trató de cerrar un trato con los británicos, sabedor de que estaban interesados. Al-Khelaifi no quería que fuera al Real Madrid, como finalmente ocurrió.

Sin embargo, según ha desvelado el propio delantero galo en una entrevista con 'The Athletic', no fue ese último año en París cuando de verdad pudo aterrizar en Liverpool, sino antes incluso de firmar por el París Saint-Germain. "Pasó hace mucho tiempo, cuando estaba en el Mónaco. Tenía que tomar una decisión y estuve muy cerca del Liverpool. Mi madre era muy fan de Klopp y era su destino preferido. Quería que fuera allí", reconoce el punta parisino.

París seduce a Mbappé

Precisamente, el hecho de haber nacido en París hizo que decidiera fichar por este club. "No escuché la oferta porque quería jugar en mi ciudad, en París. No quería dejar mi país hasta crecer más, pero, sí, mi madre siempre decía 'Liverpool, jugarás en Anfield, será una locura para ti'", admite el hoy jugador del Real Madrid.

Mbappé también desvela más detalles, como que su madre llegó a viajar a Liverpool y, por ello, quería que su hijo jugará en ese club. La insistencia hizo que se reuniera con Klopp, pero, pese a todo, finalmente se fue al PSG. "Fue a Liverpool y se enamoró. Fue a varios partidos, para ver el ambiente, y porque quería imaginarse cómo sería para mí estar en ese estadio", narra el internacional francés.

Mourinho y Zidane, sus dos 'nuevos' entrenadores

No sólo por el cercano fichaje por el Liverpool o por la polémica del derbi ha sido noticia Kylian Mbappé estos días. Por primera vez, el capitán de la selección francés se ha puesto a las órdenes de otro mito del madridismo, un Zinedine Zidane que se ha hecho cargo del combinado galo tras el Mundial.

Por eso, en Francia le han preguntado que compare cómo es trabajar con Zidane y con su actual entrenador en el Madrid. "Mourinho es alguien que siempre he querido tener como entrenador. Siempre ha despertado mi curiosidad. Es un hombre extremadamente inteligente, que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Como entrenador, es uno de los mejores de la era moderna del fútbol y siempre es un placer aprender y estar cada día con gente de esta categoría", señala el galo, que insiste que, pese a los resultados, la situación del Madrid es "buena".

Tras elogiar también a Deschamps, el jugador galo se mostró deseoso de trabajar a las órdenes de Zidane, con quien ha coincidido en Madrid en más de una ocasión. "Quiero llegar a Clairefontaine para saber realmente qué espera de nosotros como equipo y de mí como jugador, y veremos cómo va. (...) Cuando empieza una etapa, todo es nuevo y tenemos que encontrar nuestras referencias. Vamos a entrar directamente en materia y tendremos que volver a ganar, porque eso es lo que la gente espera de nosotros", concluyó. ", añadió.