Un inmigrante marroquí se cuela en Ceuta en el autobús del Valladolid

Un menor de 17 años se escondió en los bajos del autobús y fue detectado por el conductor en una parada cerca de Jerez de la Frontera

Lo que ocurre en Ceuta no sólo afecta a los ceutíes, sino también a los que los visitan. Y tendrá eco en el mundo del fútbol. El viaje de regreso del Real Valladolid desde Ceuta, tras haber jugado este domingo su duelo de LaLiga Hypermotion, terminó convirtiéndose en un episodio inesperado y de alto riesgo.

La expedición vallisoletana, al final del encuentro, se dirigió al puerto para embarcar rumbo a Algeciras y continuar después por carretera hasta Valladolid. Sin embargo, el autobús transportaba a un pasajero que nadie había detectado: un joven marroquí de 17 años que había conseguido introducirse en los bajos del vehículo antes de que este embarcara en el ferry.

El menor magrebí permaneció oculto junto a los ejes y la zona inferior del autobús durante la travesía del Estrecho y, posteriormente, continuó escondido durante más de 100 kilómetros por carretera, con todo el riesgo que eso supone.

La presencia del joven no fue descubierta hasta la madrugada, cuando el autobús circulaba por la provincia de Cádiz. Según las informaciones publicadas, el conductor localizó al menor en la zona del maletero del vehículo cuando se encontraba en un área de servicio de la AP-4, en Jerez de la Frontera.

Inmediatamente se avisó a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, que trasladaron al joven a un hospital para comprobar su estado de salud y proporcionarle asistencia médica. El resto de la expedición del Real Valladolid pudo continuar posteriormente su viaje hacia Valladolid.

El informe de la Guardia Civil no especifica cuándo se pudo subir al bus. "En algún momento de la estancia del equipo en la ciudad autónoma, el menor se coló en el autobús y no fue localizado en los controles habituales en el embarque hacia la península”, señala éste.

No es el primer menor que se cuela en los bajos de un autobús o camión para tratar de entrar en la península y, en más de una ocasión, ha acabado en tragedia.

El Valladolid coloca a Marcos André

Mientras el equipo pucelano regresaba a casa, el club cerraba uno de los pocos flecos pendientes que le quedaban. Víctor Orta, director deportivo de la entidad castellana, señaló a mediados de semana que se estaba negociando la salida del delantero brasileño Marcos André.

Finalmente ha logrado colocar al último jugador que no había podido y, durante las dos próximas temporadas, jugará cedido en Arabia Saudí, en el Al Najma. Stanko Juric, que iba a salir y que finalmente se reintegró al equipo por las bajas, fue titular este domingo en Ceuta, por lo que no parece claro que va a abandonar la entidad en enero.