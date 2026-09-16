La frustración de Víctor Orta en el mercado de fichajes tiene nombre propio

El ex del Sevilla hace un balance positivo del mercado, pero lamenta no haber podido incorporar a Monzialo y pide tiempo para Escribá

La vorágine del fútbol español actual, con partidos casi a diario y en el que, con los mercados cerrados, se siguen anunciando salidas y llegadas ha hecho que el director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, haya retrasado su balance de lo realizado este verano. Y que algunos de sus fichajes no se hayan 'presentado' ante los medios hasta muchos días después de su llegada.

El ex del Sevilla ha reconocido que no ha sido fácil y que, de hecho, aún no ha acabado, ya que Marcos André aún está pendiente de salir, y Stanko Juric, al que también tenía que colocar, ha pasado de descarte a necesario por culpa de las últimas lesiones.

Pese a todo, Orta ha reconocido que su mayor frustración ha sido no haber podido culminar el fichaje de Kevin Monzialo. El director deportivo ha definido como "inexplicable" que se rompiera la negociación con todo acordado ante la negativa de su club de origen -FC Den Bosch- de venderle.

Con el lamento de "no haber podido reforzar la parte de arriba" y "tener a alguien polivalente en banda", Victor Orta se mostró satisfecho con el plantel que había quedado, ya que se cumplieron los principales objetivos con la "reducción de un 50% del coste de plantilla, para hacer un club sostenible".

Víctor Orta pide paciencia

"Está claro que tenemos que ser más agresivos en todas las áreas, pero que se cuestione al entrenador en la quinta jornada, no es comprensible (...) Tenemos en la mano un modelo de transición, un equipo que, estratégicamente, hemos hecho joven, con futuras ventas. Es el embrión de un proyecto que requiere paciencia, y, aunque es evidente que ante el Oviedo se hizo un mal partido, somos ambiciosos al máximo, y se está intentando gestionar la integración de todos para que pueda verse en el campo", señalaba el exejecutivo sevillista.

Orta insiste en que "hay que dar al equipo un plazo para saber dónde va a estar y el objetivo lo va a marcar lo que sea capaz de competir". Y todo empieza por ganar al Ceuta este fin de semana.

Con respeto a su labor ahora mismo, asegura que sigue centrado en encontrarle equipo a André Silva. "Hay un par de mercados abiertos, en uno de los cuales hay un contacto directo, y se están apurando las últimas situaciones para buscar una solución conveniente para todas las partes", revelaba el director deportivo del Valladolid.

Tay Abed y Dani Martín ya saben lo que les espera

Junto a él se han presentado el portero Dani Martín y centrocampista israelí Tay Abed, que llegaron desde Valencia hace una semana, en el último día del mercado de fichajes.

Este último llega directamente de Primera división, donde ha jugado con el Levante en los últimos meses, club que lo ha cedido en Pucela. Abed se ha definido como un jugador "muy bueno en el uno contra uno", que se puede "mover por toda la zona de ataque, meter goles y hacer asistencias".

El centrocampista hebreo, que ya debutó el pasado fin de semana ante el Oviedo, considera que está "preparado al cien por cien para hacerlo mejor cada día y seguir progresando, porque la motivación es máxima". Tay Abed lamenta la última derrota, pero avisa que "solo es un partido" y que "se irá viendo la evolución y las ganas de ir a más".

Dani Martín, que llega cedido por el mismo club, pero que tiene difícil ganarse la titularidad, reconoce que su misión es entrenar al máximo y ponérselo difícil a Fran Escribá. "Desde que llegué, todos me han integrado y ayudado. Somos una plantilla joven, pero muy madura y todos tenemos una ilusión máxima", avisa sobre el grupo que se ha encontrado en Valladolid.