De transferible para Víctor Orta a ser la solución de urgencia

Tres bajas seguidas y una roja que puede acarrear una fuerte sanción han hecho que Fran Escribá tengá que recuperar al descartado Juric, uno de los tres centrocampistas que tiene disponibles este mes

La carrera de un futbolista puede cambiar por una circunstancia y dar un vuelco total. Ya sea una lesión, una elección, un fichaje ajeno, un nuevo entrenador que confíe o no en ti... Hay muchas circunstancias que pueden marcarla y en el caso de Stanko Juric ha sido lesiones ajenas.

El centrocampista croata era uno de los descartes anunciados este verano por el director deportivo del Valldolid, Víctor Orta. De hecho, se le apartó del grupo en pretemporada para presionarle y que se buscara una salida, algo que no logró antes del cierre del mercado.

Su propio entrenador, Fran Escribá, admitía en rueda de prensa que lo mejor es que "saliese". "Sería bueno para todas las partes. Hemos renovado la plantilla y saben lo que pienso", afirmó el entrenador del equipo pucelano. Aparte de Juric estaban Marcos André y Erlien. Sólo el último salió. "A los tres se lo comuniqué yo y los tres entendieron las circunstancias. Por eso están entrenando aparte", confirmo el propio Víctor Orta.

El Valladolid se queda bajo mínimos

Sin embargo, tras la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, Fran Escribá ha visto cómo las bajas se le acumulaban. Dani Pérez, Thiago Ojeda y Miguel Rubio tendrán que pasar un tiempo de baja. A ellos se une Lachuer, que vio la tarjeta roja en el tiempo de prolongación del duelo ante el Andorra por empujar a un miembro del cuerpo técnico del equipo contrario, por la que le podrían caer de 4 a 12 partidos.

Eso ha hecho que el técnico blanquivioleta haya tenido que tirar de todo lo que tiene y Stanko Juric ha pasado a ser uno más en el equipo. El ex del Parma ya se entrena junto a sus compañeros y apunta a entrar en la rotación de cara al partido del domingo frente al Real Oviedo.

Juric tendrá la ocasión de ganarse la confianza de su técnico y completar su cuarta temporada en el Valladolid, la última de contrato que le quedaba con la entidad castellano-leonesa.

El exbético Dani Pérez, el que peor lo tiene

Entre los lesionados, el que peor lo tiene es el ex del Real Betis Dani Pérez, quien sufre una lesión muscular de grado 3 en el recto femoral de la pierna derecha. El centrocampista sevillano estará entre 6 y 7 semanas de ausente por este motivo.

Thiago Ojeda, por su parte, padece una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna izquierda estará fuera durante dos o tres semanas. Y Miguel Rubio, que podría ocupar la posición de pivote en caso de necesidad pese a ser central, ha sido el último en caer, tiene afectado de forma leve el muslo izquierdo y estará dos semanas de baja.

Con estas bajas, Escribá se quedaba con sólo dos centrocampistas sanos: Ponceau y Balboa. Y este último también será baja a final de mes -ante el Córdoba- por el parón de selecciones. Juric pasa de descarte a esencial.