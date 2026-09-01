Un ex del Betis para el Sabadell y nuevos fichajes confirmados de Almería, Cádiz, Ceuta, Tenerife y Valladolid en las horas finales del mercado de LaLiga Hypermotion

Mucho movimiento en el último día de mercado en la segunda categoría del futbol español, con algún bombazo sonado de última hora

Aunque no arme tanto revuelo como los grandes fichajes que se están realizando en Europa o en los principales equipos de Primera división, LaLiga Hypermotion vive unas últimas horas de mercado caóticas y emocionantes, en las que se suceden los anuncios de las últimas novedades con las que los diferentes equipos quieren completar sus plantillas.

Los equipos que no han comenzado bien la temporada, como Ceuta, Valladolid o Cádiz son los más activos, pero todos están incorporando. Y, entre ellos, el recién ascendido Sabadell, que ha devuelto al fútbol español al exbético Ángel Baena, que ha jugado las tres últimas temporadas en la Liga polaca.

El extremo llega procedente del Widzew Lodz, segundo equipo en el que jugaba en Polonia tras el Wisla Cracovia, club al que se fue tras formarse en el club verdiblanco y tener su primera experiencia profesional en el Lugo en la temporada 2022-2023.

En Polonia ha destacado y se viene con el título de Copa logrado con el Wisla. En este club anotó seis goles y dio 14 asistencias en 80 partidos, mientras que con el Widzew Lodz sumó tres goles y cinco asistencias en 38 partidos, seis de ellos pertenecientes a la presente temporada.

El Almería apuesta fuerte por un jugador del Braga

El Almería es otro de los que ha dejado dudas tras una buena pretemporada y sigue completando su equipo a pocas horas de que acabe el mercado. En su caso lo ha hecho con el lateral izquierdo portugués Leonardo Lelo, que llega cedido, con una opción de compra, del Sporting Braga.

Es la primera experiencia de Lelo fuera de Portugal. Allí se formó en el Olhanense de su ciudad natal, antes de pasar por las categorías inferiores de Vitória de Setúbal, Louletano, Olhanense de nuevo, Casa Pía y Sporting Braga, club en el que recaló la pasada temporada.

Allí jugó 47 encuentros oficiales entre la Liga portuguesa, la Copa y la Europa League, pero este año tenía poco sitio y ha aceptado salir cedido para tener minutos en uno de los clubes más fuertes de la Segunda española.

El Cádiz se mueve para poder inscribir a sus últimos fichajes: Moueffek y Petit

El Cádiz es uno de los clubes que más se están moviendo en las últimas horas, sobre todo, porque necesita inscribir a los últimos fichajes que han llegado, entre ellos el exbético Petit. Aparte del uruguayo, el equipo amarillo también anunció este lunes la incorporación del centrocampista francomarroquí Aimen Moueffek, que llegaba cedido por el Saint-Étienne francés.

Internacional sub 23 con Marruecos, el centrocampista nacido en Francia acumula hasta 55 partidos en la Ligue 1 gala en los últimos años, en los que ha militado con el Saint-Etienne, club en el que ha alternado la primera y la segunda categoría del fútbol galo.

El Ceuta acoge a una de las salidas del Cádiz

El Cádiz está activando más la puerta de salida para poder inscribir a estos jugadores y a alguno más que podría incorporar en estas últimas horas. Y uno a los que le ha encontrado salida es a Joaquín González, al que ha cedido por un año al Ceuta.

Joaquín había participado en los tres primeros partidos de Liga, con Celades al mando, y aún tiene cuatro años de contrato con el equipo cadista, por lo que la intención es que coja experiencia en la categoría y regrese la próxima temporada.

El jugador canario, formado entre Las Palmas y el Atlético de Madrid -de donde procedía- ya se entrena a las órdenes de José Juan Romero.

El Valladolid da una salida, busca dos y ficha a Dani Martín

Otro de los gallitos de Segunda que ha empezado mal es el Valladolid, que también ha anunciado un doble movimiento en las últimas horas. Por un lado, se ha deshecho del delantero noruego Vegard Erlien y está tratando de hacer lo propio con Stanko Juric y Marcos André, con los que trata de llegar a un acuerdo para rescindir sus respectivos contratos.

Así mismo, también ha anunciado incorporaciones. La última ha sido la llegada de un tercer portero, Dani Martín, que procede del Levante y estará cedido por esta temporada. Internacional sub 20 con la selección española, el club pucelano se guarda una opción de compra por el portero madrileño. Hay que recordar que el Valladolid ya cuenta con los porteros Álvaro Aceves y Lucas Lavagnino.

El Tenerife ficha gol: Christian Gomis

Tal vez el fichaje más sonado en la LaLiga Hypermotion en las últimas horas lo ha hecho el Tenerife, que ha incorporado a un delantero centro de nivel como es el hispano-senegalés Christian Gomis.

El joven jugador, que se formó en Almería y dio el salto al profesionalismo en Suiza, llega cedido por el Schalke 04, club con el que ha logrado el ascenso a la Bundesliga tras jugar allí desde el mes de enero. Con este fichaje, Álvaro Cervera tendrá el '9' que tantas veces había pedido.