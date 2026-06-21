Polémica nacional con el cántico de Diego Fuoli, ex del Villarreal: "Pedro Sánchez..."

El portero del Sabadell, recién ascendido a Segunda División, jaleó a la afición congregada en el Ayuntamiento de la localidad para insultar al presidente del Gobierno; poco después emitió un comunicado pidiendo sus más sinceras disculpas

La fiesta del ascenso del Sabadell a Segunda División dejó una imagen que ha terminado convirtiéndose en una de las grandes polémicas del fin de semana. El protagonista fue Diego Fuoli, exportero de la cantera del Villarreal, que durante la celebración en el balcón del Ayuntamiento de la localidad catalana inició un cántico contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El guardameta arlequinado, uno de los jugadores más queridos por la afición, acabó pidiendo disculpas públicamente horas después por una broma que se le fue de las manos. Según él mismo reconoció, el inicio del cántico fue solo producto y fruto de la euforia del momento.

Una celebración que acabó en polémica

El Sabadell celebró por todo lo alto el ascenso conseguido ante el Zamora. La plantilla recorrió las calles de la ciudad en una multitudinaria rúa que terminó en la plaza de Sant Roc y en el balcón del Ayuntamiento, donde jugadores y cuerpo técnico se dirigieron a los aficionados.

Uno de los más aclamados fue Diego Fuoli. El guardameta, con unas llamativas gafas amarillas, tomó el micrófono y protagonizó uno de los discursos más animados de la noche.

Primero comenzó agradeciendo el cariño recibido desde su llegada al club y dejó algunas referencias en tono irónico a la temporada y a determinados rivales. Incluso lanzó alguna pulla relacionada con el Eldense y con las insinuaciones sobre supuestos favores arbitrales al conjunto arlequinado.

Sin embargo, el momento más comentado llegó en el tramo final de su intervención. "Voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga: Pedro Sánchez…", dijo el futbolista desde el balcón consistorial. La plaza respondió al unísono con el grave y típico insulto dirigido al presidente del Gobierno. El cántico se viralizó rápidamente y generó una enorme repercusión.

La situación resultó especialmente llamativa por producirse desde el Ayuntamiento de Sabadell, gobernado por el PSC.

Cuatro años en la cantera del Villarreal

Fuoli, de 28 años y natural de Zaragoza, tuvo un importante paso por la cantera del Villarreal.

El guardameta defendió la portería amarilla entre 2016 y 2020, llegando a formar parte del Villarreal B y convirtiéndose en uno de los porteros habituales del filial en Segunda División B.

Durante su etapa en Miralcamp compartió vestuario con varios de los jugadores que posteriormente terminarían llegando al primer equipo y fue considerado un guardameta de gran proyección antes de continuar su carrera lejos de La Cerámica.

Tras su salida del 'Submarino' pasó por diferentes equipos (Almería, San Fernando, Tarazona) hasta convertirse en una pieza vital del Sabadell y uno de los protagonistas del reciente ascenso a Segunda División.

Las disculpas públicas de Fuoli

La repercusión del episodio llevó al futbolista a emitir un comunicado en sus redes sociales apenas unas horas después. "Me dirijo a todo aquel que se pudiera sentir ofendido por lo que sucedió ayer en la celebración del ascenso para ofrecer mis disculpas. Fruto de la euforia del momento y de lo vivido estos últimos días me dejé llevar de más y lo que en el momento me pareció una gracieta sin maldad se ha convertido en una bola gigante", escribió.

El portero también quiso pedir perdón al Sabadell y a sus compañeros por haber desviado el foco de una celebración histórica. "Quería pedir disculpas al club y a mis compañeros por empañar con esta tontería la celebración de una temporada histórica", añadió.

Un futuro todavía en el aire

Más allá de la polémica, el futuro deportivo de Fuoli continúa siendo una incógnita.

El Real Zaragoza ha mostrado interés en hacerse con sus servicios este verano, aunque la operación se antoja complicada. El ascenso del Sabadell ha activado la renovación automática de su contrato hasta 2028 y su cláusula de rescisión se sitúa en 800.000 euros, una cifra elevada para el conjunto aragonés.