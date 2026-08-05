Juan Foyth vuelve medio año después: "Una cosa es entrenar y otra volver a jugar"

El defensa argentino reapareció ante el Levante tras superar la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en enero ante el Real Madrid y disputó los primeros 45 minutos del amistoso en el Mini Estadi dejando por fin atrás la pesadilla de su lesión

Juan Foyth vuelve a sentirse futbolista. El defensa argentino del Villarreal ha puesto este miércoles el punto final a seis meses de espera con su regreso a los terrenos de juego en el amistoso frente al Levante. El central, que fue titular y disputó la primera parte en el triunfo amarillo (1-0), ha completado por fin el último paso de un largo proceso de recuperación tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado mes de enero en un partido de Liga contra el Real Madrid.

La reaparición de Foyth supone una de las grandes noticias de la mañana para el Villarreal. El argentino llevaba trabajando con sus compañeros desde el primer día de la pretemporada, integrado en la dinámica del grupo y completando los entrenamientos junto al resto de la plantilla. Sin embargo, hasta este miércoles todavía no había podido trasladar ese trabajo al terreno de juego en un partido.

Su regreso es un refuerzo de enorme importancia para el Villarreal de Iñigo Pérez. El argentino todavía necesita recuperar ritmo competitivo, pero el primer paso ya está dado. Seis meses después de la lesión que frenó su temporada, el defensor vuelve a sentirse uno más y encara el inicio de curso con la mirada puesta en recuperar su protagonismo perdido en el equipo.

Foyth vuelve seis meses después

El regreso ha sido la mejor noticia del verano para el futbolista. Foyth salió de inicio ante el Levante y ocupó un puesto en el centro de la defensa junto a Renato Veiga. Fueron sus primeros 45 minutos desde aquella fatídica lesión sufrida ante el Real Madrid, cuando se rompió el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. En el descanso fue sustituido al igual que casi todos los futbolistas que salieron de inicio, salvo el portero Péter Gulácsi y el canterano Carlos Maciá.

El propio futbolista reconoció que las sensaciones de competir no son comparables a las de un entrenamiento. "Estoy contento. Fueron seis meses de recuperación. Estoy acostumbrado a lesiones largas. Una cosa es entrenar con el equipo y otra volver a jugar. Mi objetivo era estar un poco antes, iba a jugar algún partido en Como, pero tenía alguna molestia aún en el tobillo. Son menos vacaciones, pero es normal, porque queremos jugar y estar disponibles", explicó tras el encuentro.

"Era todo negatividad" tras la lesión

El recuerdo de aquella lesión sigue muy presente en su ánimo, aunque Foyth quiso restarle dramatismo al proceso que ha atravesado durante estos meses. El defensor reconoció que los primeros momentos fueron especialmente duros, pero que rápidamente cambió el enfoque para centrarse exclusivamente en su recuperación. "Cuando me pasó, me acuerdo que era todo negatividad y a los 20 minutos ya pensé que tenía que recuperarme. A medida de que me iba recuperando, vi que no era tanto. Sufrí más con la lesión del hombro, con dos operaciones... Obviamente aún tengo cosas que mejorar de trabajo y fuerza, pero son buenas las sensaciones", explicó.

La lesión le dejó fuera durante prácticamente toda la segunda mitad de la pasada temporada y también le impidió competir por un puesto en la convocatoria de Argentina para el Mundial. Ahora, con el nuevo curso a punto de comenzar, Foyth encara una nueva etapa con la intención de recuperar progresivamente su mejor nivel.

Completamente disponible para Iñigo Pérez

El partido ante el Levante también permitió al internacional argentino estrenarse sobre el césped con Iñigo Pérez como entrenador. El nuevo técnico amarillo ha implantado una idea basada en la presión adelantada, la agresividad y la intención de ser protagonista con balón, una filosofía que Foyth conoce bien de sus primeros entrenamientos. "La idea del nuevo entrenador está clara. Ser protagonistas, presionar arriba, recuperar balones altos; lo que ya se veía en el Rayo, un equipo agresivo", señaló.

En el plano individual, el argentino tiene claro cuál debe ser su prioridad después de seis meses sin competir. "A nivel personal, intentar ayudar lo máximo posible, no tener lesiones, y estar predispuesto para lo que considere el míster", expresó.

Un Villarreal que todavía tiene margen de mejora

Foyth participó en una primera parte en la que el Villarreal tuvo fases de dominio, aunque el Levante también consiguió generar peligro. El encuentro terminó decidiéndose en la segunda mitad con un tanto de Logan Costa después de una gran acción de Mikautadze y Moleiro. El argentino hizo su particular lectura del partido, marcado además por el calor y las condiciones del terreno de juego. "Bien por momentos", valoró Foyth sobre el rendimiento del equipo, aunque admitió que estuvieron "a veces un poco desorganizados". Además, consideró que fue un encuentro "difícil por el horario y por el campo" para ambos equipos.

El Villarreal encara ya la recta final de una pretemporada en la que el nuevo proyecto de Iñigo Pérez ha ido tomando forma. "Nos queda una semana y poco. Vamos a seguir ajustando cositas a lo largo de la temporada. Fuimos protagonistas en casi todos los partidos que jugamos", afirmó.

El objetivo: repetir el tercer puesto y mejorar en Champions

Foyth también puso el listón para el nuevo curso. El Villarreal terminó la pasada Liga en una meritoria tercera posición y el argentino quiere que el equipo vuelva a competir en la zona alta. "En LaLiga es hacer algo parecido a lo del año pasado", apuntó.

Y profundizó en el objetivo: "Lo hicimos bien, sabemos que es difícil estar entre los tres o cuatro primeros, pero ojalá podamos hacer una temporada similar. Lo de la Champions nos dolió mucho y sabemos y queremos sumar más puntos para pasar de ronda".

Una defensa con exceso de efectivos

Su vuelta dibuja ahora un paisaje muy llamativo y un bendito problema para Iñigo Pérez. A día de hoy, el Villarreal cuenta con seis posibles centrales en su plantilla: Renato Veiga, Logan Costa, Willy Kambwala, Santiago Mouriño, Pau Navarro y el propio Juan Foyth. Un número muy elevado para una posición en la que habitualmente solo juegan dos futbolistas, lo que obligará al nuevo entrenador groguet a tomar decisiones importantes durante la pretemporada.

La abundancia de efectivos también ofrece múltiples alternativas. Renato Veiga ha demostrado ser un central dominante, con buena salida de balón y capacidad para jugar en el perfil izquierdo. Logan Costa aporta potencia física y velocidad al cruce, mientras que Willy Kambwala sigue siendo un melón por calar puesto que encara una temporada en la que debe confirmar definitivamente todo el potencial que se le presupone.