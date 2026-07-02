El 'fichaje' de Juan Foyth abre un bendito problema: seis centrales para dos puestos

El central argentino ha pasado las vacaciones ejercitándose en Miralcamp y todo apunta a que podrá reincorporarse a la dinámica del grupo para iniciar la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros

Juan Foyth está a punto de recibir el alta médica y será un 'fichaje' más del Villarreal CF.Imago

El Villarreal CF está a punto de recuperar a uno de los futbolistas más importantes de su plantilla. Después de seis meses de baja por la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, Juan Foyth afronta la recta final de su recuperación con el objetivo de poder incorporarse progresivamente a la pretemporada de Iñigo Pérez. Una gran noticia para el 'Submarino', aunque, al mismo tiempo, multiplica la competencia en una demarcación que ya está de por sí saturada.

El internacional argentino cayó lesionado el pasado mes de enero frente al Real Madrid, justo cuando atravesaba uno de sus mejores momentos desde que llegó a La Cerámica. Su baja dejó un enorme vacío tanto por rendimiento como por liderazgo, pero el optimismo es máximo dentro del club y la previsión es que empiece a trabajar de manera gradual junto al grupo durante las próximas semanas.

Foyth no ha desconectado durante las vacaciones. Lejos de descansar, el defensor ha acudido prácticamente a diario a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza para acelerar los plazos de su recuperación y llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del nuevo proyecto.

Una defensa con exceso de efectivos

Su vuelta dibuja ahora un paisaje muy llamativo para Iñigo Pérez. A día de hoy, el Villarreal cuenta con seis posibles centrales en su plantilla: Renato Veiga, Logan Costa, Willy Kambwala, Santiago Mouriño, Pau Navarro y el propio Juan Foyth. Un número muy elevado para una posición en la que habitualmente solo juegan dos futbolistas, lo que obligará al nuevo entrenador groguet a tomar decisiones importantes durante la pretemporada.

La situación contrasta con lo ocurrido hace apenas un año. Entonces, las graves lesiones de Logan Costa y Willy Kambwala obligaron al Villarreal a acudir al mercado de urgencia para incorporar a Rafa Marín. Ahora, sin embargo, el panorama es completamente distinto. Todos los centrales están disponibles -o muy cerca de estarlo-, y el club, razón de más por la que el club ha decidido no ejecutar la opción de compra sobre el defensa del Nápoles.

Mucha competencia y perfiles muy diferentes

La abundancia de efectivos también ofrece múltiples alternativas. Renato Veiga ha demostrado ser un central dominante, con buena salida de balón y capacidad para jugar en el perfil izquierdo. Logan Costa aporta potencia física y velocidad al cruce, mientras que Willy Kambwala sigue siendo un melón por calar puesto que encara una temporada en la que debe confirmar definitivamente todo el potencial que se le presupone.

A ellos se unen Pau Navarro y Santiago Mouriño, dos futbolistas jóvenes que han dejado muy buenas sensaciones y que también pueden actuar como laterales derechos si el contexto del partido lo requiere.

Y, por supuesto, aparece Juan Foyth. Más allá de sus contrastadas cualidades defensivas, el argentino ofrece un valor añadido que pocos futbolistas poseen como es su liderazgo. La experiencia del defensor de La Plata es un grado importante que se une a su enorme capacidad para adaptarse tanto al eje de la zaga como al lateral derecho sin que su nivel se resienta.

El lateral derecho puede marcar la diferencia

Precisamente, esa polivalencia puede ser la clave para resolver parte del rompecabezas. Aunque el Villarreal acumula centrales, no sucede lo mismo en el costado derecho de la defensa. Alexander Freeman es el único lateral derecho específico de la plantilla. Sin embargo, tanto Foyth como Mouriño e incluso Pau Navarro pueden desempeñar este rol desde un perfil mucho más defensivo.

Esa circunstancia permitirá a Iñigo Pérez modificar el dibujo según las necesidades de cada partido y repartir minutos entre varios futbolistas sin necesidad de desprenderse inmediatamente de ninguno de ellos.

La pretemporada dictará sentencia

Aun así, resulta complicado pensar que los seis centrales puedan empezar la próxima temporada 2026/2027. El regreso de la Liga de Campeones exigirá una rotación importante, pero también es cierto que mantener a tantos jugadores para una misma posición puede generar un exceso de competencia difícil de gestionar.

La pretemporada será determinante para conocer las primeras decisiones del nuevo cuerpo técnico. Iñigo Pérez deberá decidir qué parejas funcionan mejor, qué futbolistas encajan en su idea de juego y si alguno de ellos puede asumir un papel más habitual en el lateral derecho.

Es prácticamente seguro y obligado que el mercado terminará reduciendo la nómina de centrales. Una buena oferta o la necesidad de reforzar otras posiciones podría provocar algún movimiento antes del cierre del verano.

Lo que parece seguro es que el regreso de Juan Foyth cambia por completo el panorama defensivo del Villarreal. Recuperar al argentino supone volver a contar con uno de los líderes del vestuario y uno de los futbolistas con mayor jerarquía de la plantilla. Una magnífica noticia para Iñigo Pérez aunque también el primer gran rompecabezas que deberá resolver antes de que arranque la temporada.